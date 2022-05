Menosmalismo

En la película "Jerry Maguire" el jugador de fútbol americano que interpreta Cuba Gooding Jr. le pide a su representante, Tom Cruise, que le enseñe el dinero. Es el momento cumbre de la película, "show me the Money" ,en español "don sin din, puñetas en latín". En esas están los dirigentes de la izquierda andaluza. Mucha épica, mucho hablar del deterioro de la sanidad, de lo importantes que son las próximas elecciones, de lo que nos jugamos cuando en verdad los que se juegan son ellos, empezando por Inmaculada Nieto, que desde que empezó como administrativo en el grupo municipal de Izquierda Unida en Algeciras, hace 20 años, no ha parado de vivir de la política, y ahí sigue. Ejecutó la purga estalinista a Teresa Rodríguez para quedarse con el dinero , los asesores y los locales del grupo parlamentario. Sorprendentemente tiene una buena imagen, si alguien del PSOE o del PP tuviera su trayectoria, sería denostado cada día en los medios de comunicación. Juan Antonio Delgado, ese guardia civil progresista (oximoron) a decir de Pablo Iglesias, que renunció a su imagen de luchador frente a los abusos que se comenten en el cuerpo para no tener que reingresar y aceptó el puesto de asesor de Grande Marlaska en Tráfico, "he estado 20 años en un coche patrulla, algo sé de tráfico" lo justificó. Una buena persona, un gran luchador por los derechos de los guardias pero fue incapaz de volver a su empleo cuando dejó de ser diputado. El ridículo del fax que no entró, como le pasó a Florentino con David de Gea, tenía que ver con las negociaciones para el reparto del dinero y de los cargos, un 60% para Podemos, un 40% para IU, cuatro cabeceras para Podemos, tres para IU, una para Más País. No sabemos qué defiende la coalición Por Andalucía, desconocemos su programa, nadie ha discutido si tal o cual cosa, como sí han hecho en Francia, por poner un ejemplo. O como empezó Convocatoria por Andalucía con Julio Anguita hace 47 años. Ahora sabemos lo que piensan estos grupos del dinero y de los cargos, como si fueran unos fachas cualquiera. No han tenido que empadronarse en lugares raros, aunque Inmaculada Nieto irá por Málaga como ya hizo Teresa Rodríguez hace 4 años, eso que antes llamaban diputados cuneros. Vivir de la política debe ser maravilloso a la vista de los navajazos que se dan aquellos que se creen en superioridad moral con respecto al resto para un carguete. Pablo Iglesias imparte doctrina desde la SER, tuvo la cara dura de decir que no se habían hecho primarias en Andalucía ¿él las hizo para designar a Yolanda Díaz como sucesora? Nos advertirán sobre la híspida Macarena Olona, su racismo, su franquismo. Aunque como diría Barroso, basta ya de menosmalismo.