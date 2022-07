Memoria, no olvido

El número de acusaciones cosechadas por la Ley de Memoria Democrática, y su procedencia, son casi las mismas que recibió la anterior ley de Memoria Histórica. A ambas se les ha acusado de querer reinterpretar y manipular la Historia en una sola dirección, pero me da a mí que lo que realmente molesta es lo de la memoria. Habría sido mejor para todos que los diferentes grupos opositores a la norma hubieran dicho en qué aspectos estaban en desacuerdo o radicalmente en contra, y los hubieran enmendado según las reglas de las mayorías.

En lugar de eso, en lugar de un debate sereno sobre cosas en las que estamos de acuerdo que hay que superar y reparar, ha habido que escuchar 'argumentos' tan disparatados como que la nueva ley está favor de los terroristas y en contra de las víctimas, sólo por el hecho de que ha sido apoyada por Bildu, un grupo que ha condenado reiteradamente la violencia pero que tiene que cargar, quizá justamente, con el sambenito de ser "herederos de ETA". Como si en su tiempo hubiéramos impugnado la Constitución porque fue redactada también por reconocidos franquistas, es decir colaboradores con una sangrienta dictadura.

Repugna oír (una y otra vez más y hasta cuándo) las injustificadas acusaciones de connivencia con el terrorismo que lanzan destacados dirigentes de la derecha contra partidos de izquierda, utilizando en su supuesto beneficio el dolor de las víctimas y el de todo un pueblo, e ignorando cuántos caídos tuvieron entre los suyos, y cuánto batallaron para acabar con la peor plaga que la democracia ha sufrido en este país. Y duele cada vez más el observar cómo estas acusaciones siguen calando sin filtro entre la gente en general, entre sus partidarios y entre supuestos analistas y observadores inteligentes.

Por eso parece que cada vez hace falta más memoria, más gente que nos recuerde cómo fueron y siguen siendo las cosas. Se ha dicho que esta nueva ley también busca reivindicar la II República. Si es así sería otro motivo para apoyarla, no porque aquel sistema fuera perfecto (en cualquier caso incomparablemente mejor que la dictadura que nos impusieron luego) sino porque era el más conveniente.

Los numerosos fallos y errores de los gobiernos republicanos no pueden justificar su ilegal derrocamiento. Siempre me ha extrañado esa gente que abomina de la República y a la vez defiende nuestro actual sistema, que no es más que una copia coronada de aquel otro.