Memoria franquista, amnesia etarra

Bronca entre Guillermo Díaz y Odón Elorza. Dijo el diputado de Ciudadanos: "Hace un par de meses, aquí mismo, una diputada socialista proclamó orgullosa que su hija no sabía qué era ETA. ¿Cómo le explica a su hija que no están Fernando Múgica o Ernest Lluch? ¿O son parte del borrado también? Van a borrar a ETA de la memoria porque así pueden pactar con Otegi tranquilamente". Le replicó un furibundo Odón Elorza: "¡ETA desapareció! ¡ETA no está aquí! ¡Aquí no hay terroristas! ¡Ya está bien! ¡Aquí lo que hay son franquistas y una derecha de vocación golpista!". A continuación, mencionó a Gregorio Ordóñez, Enrique Casas o Fernando Múgica, víctimas de ETA, concluyendo: "Dejen de atacar a las víctimas, que son de todos, para atacar al Gobierno de izquierdas". Y los parlamentarios socialistas se levantaron en un aplauso cerrado.

Le replicó Guillermo Díaz: "Usted ha mencionado a Fernando Múgica, vamos a ver qué ha dicho su hijo". Y leyó la carta en la que solicitaba su baja del PSE tras los pactos con Bildu. Después mostró la fotografía de un homenaje a Txapote, el asesino de Fernando Múgica, las pasadas navidades: "¡No en 1936, la Navidad pasada! ¡Sus socios homenajeando al asesino de su compañero, señor Elorza! ¿Sabe por qué me grita? Para acallar su conciencia". Implacable. Impecable.

Es evidente que ningún partido con representación parlamentaria homenajea a Franco o es continuador del franquismo; Bildu, en cambio, votó que no cuando en el parlamento vasco se propuso la condena de los homenajes a los presos de ETA (Sortu fue más lejos al afirmar que son actos de "reintegración en el entorno familiar" y que quienes se oponen actúan "contra la construcción de la paz y la convivencia"). Es evidente que el franquismo quedó extinguido entre 1975 y 1979, y que sus últimas víctimas son de 1975, mientras que sólo hace 11 años de los últimos asesinatos de ETA (2009 y 2010: el inspector Puelles García, los guardias civiles Sáenz de Tejada y Salvá Lezaun, y el brigadier Nérin). Y es evidente que, para los socialistas, por boca de Elorza y con refrendo de los aplausos de los suyos, ETA desapareció, pero el franquismo no; ETA no está representada en el Congreso, pero el franquismo sí. Vaya, que Bildu no tiene nada que ver con ETA, Otegui no militó en ETA y no fue condenado por secuestro, mientras que PP, Ciudadanos y Vox son franquistas con vocación golpista.