Meditaciones

Debe ser muy frustrante contemplar la devastación que está causando el volcán de La Palma sin poder echar la culpa a Pedro Sánchez. La estupidez de la ministra Reyes Maroto no ha sido suficiente, no hay masa crítica. Tampoco podemos responsabilizar al cambio climático ni al capitalismo que lo provoca, sino más bien al contrario: nuevas toneladas de dióxido de carbono han sido vertidas a la atmósfera por causas, exclusivamente, naturales. Ni a los dioses, nadie cree lo suficiente en ellos como para sacrificar unos cuantos corderos o sacar a vírgenes milagrosas para detener el vómito telúrico que sólo cesará cuando las presiones se igualen. Hay que ayudar y esperar, sólo eso, nunca ha habido tantas razones para abrazar a los sabios estoicos.

Los verbos de los titulares son excesivos, todos los días son históricos y el de ayer es mítico, como la serie que estrenan cada semana. Mítica. La lava no ha arrasado La Palma, sino 170 hectáreas de ésta, aunque no se exagera si se adjetiva de hercúleo el trabajo de los bomberos que están cavando una zanja para conectar el río de fuego con un barranco cercano. Un trabajo propio del héroe esto de reconducir una colada de 600 metros de ancho, más de 10 metros de altura y temperaturas que rondan los 1.000 grados. Ayudar y esperar. La resignación se impone, esta estrategia ha funcionado a veces en Sicilia e Islandia, y aún es posible que se salven algunas viviendas desahuciadas, pero los daños económicos y emocionales serán terribles.

Y sin poder culpar a nadie, aunque no hay que descartar que algún juez de instrucción encuentre el recoveco para imputar a algún ministro o que el Constitucional termine por derribar la orden de desalojo de Todoque y El Paraíso, quizás cuando irrumpa el siguiente volcán.

Ayudar y esperar, leer a Marco Aurelio.

No hay nada como una desgracia para abrasar a un gobierno. Mario Jiménez se ha salvado del derrumbe del susanismo y anda dando mandobles a la diestra. También tiene derecho el PSOE a contar con un Elías Bendodo que atice al contrario. Como Juanma Moreno, Espadas es todo mantequilla, se necesita a un atizador, así que Jiménez se anda preguntando quién dio la orden para que la Unidad Militar de Emergencias no llegase el viernes a Sierra Bermeja. Posiblemente fue el mismo técnico del Infoca que mandó retirar todos los efectivos ante el riesgo de que colapsase el pirocúmulo, el tipo salvo vidas, no quería medios, sino cordura.

Esperar y ayudar, meditar.