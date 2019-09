En Cádiz se le llama mascota al gorrito como el que usaba Paco Alba que ahora ha heredado Antonio Martín, al que ya se le ha puesto cara de busto caletero, aunque para el resto del mundo una mascota es un animal de compañía. La Ley de Haciendas Locales suprimió la tasa por tenencia de animales que desde siempre había gravado a los dueños de mascotas por la suciedad que dejan en las calles. La política del que ensucia paga se abandonó en beneficio de los dueños de los perros cuya proliferación en la ciudad de Cádiz ha sorprendido al dibujante Patrick Pinter. Esa política fue desechada también por los ecologistas por otra que impidiese ensuciar, que evitase lanzar a la atmósfera CO2, plásticos a los océanos, detritus a nuestros mares, basura a los vertederos, suciedad a las calles. Cádiz es una ciudad sucia, la culpa la tenemos sin duda los gaditanos. La gente no trata a las calles como si fueran el pasillo de su casa, no hacen en el espacio público lo que hacen en su casa, no cuidan la ciudad como si fuera suya. Es verdad que hemos mejorado mucho sobre la conducta de los dueños de los perros: antes los animales cagaban y los viandantes pisábamos la mierda que habían dejado. Ahora la práctica totalidad lleva bolsas pare recoger las deposiciones y unas botellas de agua jabonosa para echarla sobre el lugar donde han meado sus mascotas. Aún así dejan sobre esquinas y aceras los restos de la evacuación animal que convierten a la ciudad , por momentos, en un lugar asqueroso hasta que nos llega la suerte de que una cuba pase para limpiar con una manguera lascalle. Por si fuera poco algunos descerebrados le echan pan a las palomas, lo que aumenta la degradación, encima quienes dan de comer a las palomas nos dan lecciones al resto de vecinos sobre comportamiento cívico, más que verdes parecen marrones. También los hay que le dan de comer a los gatos, no sé si el carnet que quiso expedir el ayuntamiento ha servido para algo porque los bloques del Campo del Sur siguen siendo repugnantes, casi como cuando por allí se lanzaban las basuras de la ciudad . Ahora el Equipo de Gobierno va montando parques caninos por todos lados, en Santa Bárbara, en los fosos, en la Segunda Aguada. En lugar de poner parques para las personas los ponen para las mascotas, Cádiz Ciudad Amiga de los Animales. Entre quienes defienden a capa y espada a los coches y quienes se preocupan más por los animales que por las personas, los vecinos no tenemos quien nos defienda. Encima no pagan tasas ni tienen carnet oficial.