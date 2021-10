Martín Vila es una buena persona y un buen concejal comparado con otros de Adelante Cádiz, para qué contar la comparación con sus predecesores en el área de Urbanismo. Eso no quiere decir que sea un brillante gestor: a mi juicio muy obcecado y bastante lento , sobre todo por las necesidades de la ciudad. Tiene claroscuros : en el lado positivo estará el carril bici, que llevaba años a la espera de que Teófila Martínez se decidiera y la peatonalización de algunos (pocos) espacios de la ciudad. Comprendo que haya gente enfadada por los aparcamientos pero es justo comprender que la vía pública es de todos, no del que coloca su coche . Todos deben entender que el destino natural es meter el coche en un aparcamiento y dejar la ciudad para todos los vecinos. En esa defensa del espacio público ha tenido Martín incontables enfrentamientos con los hosteleros que piensan, en su mayoría, que las calles y las plazas son de ellos por la mera razón de que generan actividad económica. Ha hecho bien en mantener la firmeza en la defensa del espacio público, a pesar de las presiones de LLORECA y de la vista gorda llevada a cabo durante la pandemia. Me resulta sorprendente que después de seis años de concejal de Movilidad no haya sido capaz de sacar un pliego para el transporte urbano ni de cambiar ni un milímetro este servicio. De la misma forma cuando se vaya Martín seguirán vacíos los grandes suelos de oportunidad : Navalips , Polígono Exterior de la Zona Franca, cementerio, Pabellón Portillo-Institución. Se acepta la dificultad para desarrollar los terrenos de la Punta, todavía con usos portuarios hasta que se ejecute entera la nueva terminal. Sorprendente la política relativa al turismo y los hoteles, el empeño en ponerle freno a la única actividad que rehabilita el Casco, por no hablar del descontrol sobre los hoteles : se promueven en el Pirulí, Telefónica de la calle Ancha, Punta de San Felipe, Estación, Comisaría, mientras que se impulsa una moratoria para hoteles y apartamentos turísticos en un empeño disparatado por frenar el desarrollo del turismo. En Memoria Democrática no ha podido cambiar los nombres franquistas de las calles, se metió en un lío monumental con el mamarracho de participación ciudadana para cambiar el nombre al estadio o la absurda retirada de una placa que solo hacía referencia a la vida literaria de un escritor que, es verdad, apoyó el golpe de estado. Desapareció el nombre del último alcalde republicano sin que se haya repuesto o se eternizan las excavaciones en el cementerio. Cuando Martín se vaya habrá estado 12 años como concejal y viviendo de la política, primero como asesor de turismo de la Junta y luego como concejal.