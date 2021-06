Como cantaba el añorado Javier Krahe, vecino de Zahara de los Atunes en los últimos años de su vida "no todo va a ser follar, habrá que poner la lavadora". Dicho de otra manera por John Maynard Keynes "a largo plazo todos calvos". Está muy bien que Grande Marlaska venga a la provincia de donde fue diputado para contarnos los planes de contingencia en caso de maremoto, pero lo urgente es que abra de una vez la Comisaría y construya el edificio de la Subdelegación, ambas cuestiones asuntos de su competencia. Es verdad que la situación de Ceuta y la acogida a menores extranjeros son temas relevantes, pero digo yo que antes de preocuparse de cuando pueda haber un maremoto que se ocupe de aquello que depende de él y lleva años a la espera. Me ocurre igual cuando veo a Martín Vila tan inquieto por la presunta turistificación cuando en Cádiz, por desgracia, no hay apenas turistas, aunque ya la Junta tiene regulado el sector. Ojalá fuera un problema urgente tipo Venecia o, sin irnos tan lejos, lo que padeció Barcelona y Madrid hasta finales de 2019. Resulta que no hay turistas, si no fuera por la inversión privada (HOTUSA) no se hubieran rehabilitado las casas palacio de Veedor, Sagasta y Manuel Rancés. Si no hubiera iniciativa privada no se haría rehabilitación en el Casco. Por supuesto que no merece la menor atención lo que diga el camarada Visedo. Resolver el problema del alquiler requiere que las administraciones inviertan en la construcción de un parque de viviendas destinado al alquiler. Eso sí haría bajar los precios con lo que se resolverían problemas de muchos gaditanos. Fijarse en el turismo a día de hoy es buscar un problema donde no lo hay. ¿Que en el centro los alquileres están caros? Pues como ha ocurrido siempre , ya dice el refrán "todo el mundo no puede vivir en la calle Real". Claro que los alquileres en el centro están caros, y supongo que en el Cerro del Moro y en Loreto estarán más baratos. Así funciona la ley de la oferta y la demanda. El asunto es: ¿cuántas viviendas en régimen de alquiler ha construido este Ayuntamiento? Ese es el asunto medular, construidas "a pulmón" según el absurdo y repetido juego de palabras. Podemos hablar de todos los otros planes que pone en marcha el Ayuntamiento cuando no piensa hacer nada, desde los foros de carnaval a los planes directores del perito de Arte y Naturaleza, pasando por el Plan Estratégico de Turismo. Dijo Mike Tyson "todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo en la cara". En Cádiz hay planes para todo, desde un maremoto hasta la promoción turística. Mientras tanto llevamos seis años con la prórroga forzosa del contrato de limpieza y recogida de residuos, por poner un ejemplo.