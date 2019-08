Me decía hace poco la actriz Natalia Millán que la verdadera Marca España estaba en nuestra cultura. No puedo estar más de acuerdo. Pero esa Marca España tiene un reverso, que es el desprecio absoluto por ese mismo concepto. El pecado capital de España no es tanto la envidia como la repugnancia que nos provoca que alguien haga un buen trabajo y tenga la osadía de irse fuera a mostrarlo. He leído durante años mil críticas destructivas a artistas como Almódovar, Javier Bardem o Penélope Cruz por hacer su trabajo y promocionar a través de él la cultura de nuestro país. Esta semana Rosalía, la última víctima de este fenómeno, agradecía en una gala de MTV "permitirme cantar en español". Quizá es ese el fallo, que vamos pidiendo permiso, con la cabeza gacha, para que nos dejen compartir lo que somos capaces de lograr con talento y dedicación.