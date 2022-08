El mayordomo de la cofradía de La Palma dice que con la coronación de la Virgen de las Penas se ha expandido lo que denomina "marca Palma", que no se sabe muy bien en qué consiste. Se supone que la Hermandad en cuestión debe tener alguna manera especial de hacer las cosas que la distingue del resto, aunque no lo explicó con claridad para los que somos ajenos a ese mundo. Ya puestos se vino arriba y dijo que esa supuesta "marca Palma" se había expandido más allá de La Viña , de Cádiz e incluso de Andalucía. Le faltó España y la Humanidad para cuadrar . Aparte de esta expresión chocarrera, ha llamado la atención la expresión continua "La Viña reza a…" y otras similares en un caso paradigmático de sinécdoque. Veamos el caso: en La Viña viven 10 mil personas sobre poco más o menos. La Cofradía tiene algo menos de mil hermanos, una parte de los cuales no serán vecinos del barrio, por lo que cabe suponer, de esta manera, que el número de cofrades no llega ni al 10% de los vecinos. Ya para qué hablar de "Cádiz reza…" , porque entonces bajaríamos del 1% de los gaditanos. Digo estas cifras para que nadie se me entusiasme. Vale, hubo gente en las calles, como corresponde a la costumbre gaditana en todos los espectáculos gratuitos. Cuando el mes que viene llegue la Sail GP también habrá miles de personas en la calle y no creo que eso signifique que el personal mantiene algún tipo de creencia mágica en los poderes sobrenaturales de la vela. El carnaval también concentra miles de personas, y el fútbol. Como dice Alberto González Troyano, si en lugar de dedicarnos a pulir las tradiciones nos empleáramos en la creatividad y el emprendimiento, otro gallo cantaría. No sé para qué sirve exactamente una coronación, no tengo ni idea si eso supone algo en el ámbito de las creencias mágicas, si una virgen no coronada está un escalón por debajo de otra que sí lo está. Confieso mi ignorancia al respecto, a pesar de haber seguido con interés toda la abundante información producida estas semanas. Para maravillosas las declaraciones del hermano mayor de La Palma a Pablo Durio. Dice que la Hermandad ha dado un giro de 360º. El día que dieron geometría en clase Francis Lucero debió faltar o estaba practicando running por el Campo del Sur, puede que en El Último Tramo no se hable de Euclides, el caso es que si alguien gira 360º se queda donde estaba, como deberían saber en el entrañable velatorio cofrade. Por cierto, la Junta de Andalucía ha rehabilitado cientos de viviendas en Cádiz, el Ayuntamiento da millones de euros cada año para ayudar a las familias necesitadas. Está muy bien sufragar ocho cuartos de baño aunque dice el Nuevo Testamento "que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha".