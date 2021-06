Me gusta en esta columna que me concede Diario de Cádiz hablar de temas que de verdad preocupan al ser humano y me imagino que alguno de vosotros os habeis visto seriamente perjudicados por el problema que hoy os comento.

Situemos la escena del crimen: Bar de la provincia de Cádiz. Terraza agradable. Hace un poquito de relente, lo suficiente para que te dé la brisa en la cara y te quite la sensación de calor. Huele a café con leche, que es como huelen las mañanas. No creerse a esos que dicen que las mañanas huelen a jazmin o a amapolas...marketing...tó mentira. Las mañanas huelen a café con leche...a veces descafeinado.

Te pides un molletito. Anuncian que viene de Espera, que es como Sergio Busquet, pero en pan...el que mejor reparte el juego. Lo vas a untar con mantequilla y tu mollete aparece al minuto y medio, ligeramente tostaito sobre plato blanco. Coges con decisión el cuchillo enfoscador, abres con destreza...que no siempre es fácil, el paquetito que contiene la mantequilla, sitúas el pegote encima del pan...y...yo me voy a acordar de todas las vacas de Puleva...la mantequila está congelati, aquello no lo unta ni Maria Dolores de Cospedal.

Cortas el pegotón de mantequilla en lonchas, la estiras como si fuera la masa de una empanada, tienes tentación de pedirle un soplete al camarero, pero cuando aquello está untado, el mollete está frio y ya casi es la hora del almuerzo.

No hay derecho a que los desayunistas suframos cada día más a menudo este problema de las mantequillas congelás. ¿No podrían los bares sacar las mantequillas una hora antes del desayuno de los frigoríficos, no se debería legislar al respecto, no se podría ahorrar energía de esta forma?

Somos muchos los que sufrimos este problema en silencio, los que no podemos disfrutar de los molletes con mantequilla en los desayunos.Nos preguntamos, visiblemente indignados por qué los untables no están a temperatura ambiente. ¿No será una maniobra de los fabricantes de aguacates para que nos pasemos al desayuno de moda? Advierto que ayer uno que estaba al lado mía pidio una tostada de pan de muesli de manteca colorá con aguacate...El liberalismo desayunista nos acecha. Hay que ayudar al Medio Ambiente y ahorrar energía...que saquen antes de los frigoríficos las mantequillas, por favó.