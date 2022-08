Manriqueña de fin de agosto

Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa agosto, como se viene septiembre tan callando, cuán presto se va la vacación, como, después de acordada, da dolor; como, a nuestro parecer, cualquier día de chiringuito fue mejor. Pues si vemos como en un punto agosto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos el septiembre no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar el otoño que espera más que duró agosto, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar…

Mejor dejarlo aquí porque la mar en la van a dar que no es precisamente la que tantos han disfrutado en julio y agosto y aún disfrutarán los más sabios que se toman sus vacaciones en septiembre, tan pegajoso de sudores en las ciudades como dulce y dorado en las playas ya no masificadas, sino otra mar sin niños jugando en la orilla, sin rumor de olas, sin ecos de risas; una mar de negras aguas quietas sobre las que navegan barcas rumbo a la isla que pintó Arnold Böcklin en un cuadro cuyo nombre me ahorro. Porque no trata este artículo de la Dama de Casona que nos mira desde detrás de los espejos para irrumpir a la hora del alba, y tanto me impresionó allá por 1965, cuando Conchita Velasco la interpretó en Estudio 1, sino de algo menos dramático y más melancólico, menos trágico y más cotidiano: el imperceptible avance de las agujas del reloj que se ha llevado agosto por delante.

Al igual que diciembre y marzo o abril según en cual caiga la Semana Santa, agosto no es un mes más. Tienen los tres en común que se les aguarda con impaciencia, se les recibe con alegría y se les despide con pena. Son meses distintos a los demás, con una personalidad propia que les es dada por los gozos que traen y albergan. Por mucho que las formas de vida atenúen las antiguas diferencias, el tránsito de agosto a septiembre sigue siendo especial. Los franceses hasta crearon una palabra para nombrar esta vuelta a la normalidad tras las vacaciones: la rentrée. A los más mayores nos huele aún a papel de libros y cuadernos nuevos de Vilches, a lápices y gomas intactas de Pichardo guardados en un plumier de madera de dos pisos, a visitas para comprar los zapatos Gorila de esta temporada, que hay que ver el estirón que ha dado este niño. Recuerde el alma dormida, sí, como se pasa agosto, como se viene septiembre.