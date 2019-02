Paula del Fraile contó días pasados en La Sexta que un grupo de seguidores del Cádiz CF habían aprovechado los autobuses puestos por el Partido Popular para facilitar la asistencia a la manifestación de la plaza de Colón de Madrid con el objetivo de asistir al partido de fútbol Alcorcón-Cádiz. A los pocos minutos la noticia había corrido como la pólvora, eso que ahora se dice "se hizo viral". La información tenía componentes divertidos: rebajaba la solemnidad con la que el PP y demás convocantes habían enfatizado aquel acto, además de enfatizar el estereotipo del gaditano pícaro y gracioso. No es la primera vez que Paula del Fraile va con su pareja a ver partidos del Cádiz por toda España así que resulta fuera de toda sospecha que le dijeran lo que ella contó. Pudiera ser que lo hicieran como una broma o que de verdad un grupo de cadistas le dieran coba a los del PP. Si non é vero é ben trovato dicen los italianos, es posible que no fuera verdad pero hay veces que la ficción es mucho más verosímil que la propia realidad. El Partido Popular de Cádiz reaccionó como no se tiene que hacer, como haría el personaje que interpreta el Morera, Manolito el Desagradable: ¡Buenos días tú!, parecen decir. Mosqueados por el cobazo o por la verosimilitud del cobazo, por estar sirviendo de cachondeo en toda España. Se les podría decir a los del PP de Cádiz lo del mismo Morera del año pasado: ¡Tú no eres de Cadi! Uno de Cádiz debería haber dicho: pues mira, no sé si fue así, en todo caso ha sido un placer trasladar a algunos cadistas a Madrid e incluso nos hubiera gustado ir a nosotros si los horarios lo hubieran permitido. Pero se ve que el sentido del humor no casa con la derecha española, que está siempre enfadada, a veces con motivo y otras veces buscando con qué enfadarse: ponen todos los días a Federico o a Carlos Herrera para buscar un motivo con el que estar mosqueados con cualquier cosa. Mira uno la foto de los gaditanos en la plaza de Colón y al ver las caras concluye que Bruno, el Teru o el Cossi seguro que no han sido los que han redactado la nota de prensa. No es de extrañar que lo haga Ramoní , Mercedes Colombo o el Lavadora, grandes malages. Cabe suponer que la reacción fuera obra de este último, secretario general del partido, que es de Jerez CaPPital, como él mismo dice en su campaña, por lo que le tiene que mosquear que ganase el Cádiz y que Jerez no sea ni vaya a ser capital de otra cosa que el vino y el caballo. Tiene el sentido del humor de un molusco. Cossi, dile algo.