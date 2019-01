Merecen todo el respeto quienes se manifestaron el martes en San Juan de Dios , el mismo al menos que los votantes de Vox. Tenían todo el derecho del mundo para salir a la calle a expresar sus puntos de vista, el mismo que tuvieron los que decidieron votar al partido ultraderechista el día 2 de diciembre, por mucho que ese partido sea racista y machista, cuyo líder en Andalucía defiende que Jesús Gil está vivo.

Pero eso es la democracia, que tengan cabida quienes están en su contra, incluso aquellas ideas que nos merezcan rechazo. No opino lo mismo sobre quienes hicieron el escrache a las puertas del Parlamento de Andalucía mientras se debatía la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla. Me pareció mal el Rodea el Congreso y me parece mal que haya gente que se manifieste contra la expresión de la soberanía popular reflejada en las urnas. Lo que alcanza niveles de bochorno es que el PSOE fletase autobuses para esa concentración en la que participaron cargos públicos del partido que van a ser desalojados de sus despachos los próximos días. Con esa actitud patética no se sabe bien si se manifestaban por los derechos de las mujeres o por su despacho, su carguete y su sueldo ¿Qué hubieran dicho ellos mismo si se hubiera producido una situación a la inversa, la investidura de Susana Díaz con militantes del PP protestando en las puertas de Las Cinco Llagas? Les hubieran llamado golpistas, por lo menos.

Asunto diferente es la oportunidad de las manifestaciones vespertinas en las capitales andaluzas. Una cosa es lo que pidió Vox y otra es lo firmado en los acuerdos de gobierno. Ni en los pactos ni en el discurso de investidura de Juan Manuel Moreno ni en sus declaraciones públicas se ha dicho que vayan a suprimirse las leyes de igualdad o contra la violencia machista. Será distinto cuando se vaya a adoptar alguna medida concreta. Debe ser, como dijo Diego Valderas, unas manifestaciones preventivas. Hay algunas feministas que parece que están hiperventilando. Sí viene en esos acuerdos asuntos muy preocupantes como la extensión de los conciertos educativos al bachillerato y la supresión de la subasta de medicamentos, lo que va a suponer una merma en las arcas públicas junto con un beneficio para los laboratorios y la Iglesia Católica. Sobre esto nadie dijo nada, nadie se manifestó y es gravísimo. Ahora queda por ver si Fran González da otro bandazo y le quita la gestión de la Fundación de la Mujer a Ciudadanos fruto del impulso de esas manifestaciones.