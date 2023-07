Es conocida la anécdota de Giulio Andreotti, que cuando vino a España le insistieron en que valorase la política española, a pesar de la resistencia inicial al final el político italiano se resignó a calificarla con una expresión que ha pasado a la historia: “manca finezza”, falta sutileza. Si hoy viese el debate español se llevaría las manos a la cabeza ante las simplezas y los insultos. No sé cuándo se jodió Perú, quizás fue Aznar , que se veía incapaz de ganarle a Felipe González y organizó un grupo de periodistas conocidos por el Sindicato del Crimen, según desveló Luis María Ansón, para propagar bulos sobre Felipe y el “felipismo”, no hay nada nuevo bajo el sol. Aznar salió de La Moncloa con las mentiras sobre la guerra de Irak y sobre el 11M, conviene no olvidarlo. Luego le organizaron a Zapatero todo tipo de manifestaciones, algunas al calor de “ha vendido usted a las víctimas” que le dijo Rajoy en el Congreso, a pesar de que fue Gobierno Zapatero el que acabó con ETA. La coctelera se agitó con la llegada de Podemos porque Pablo Iglesias es un especialista en el insulto, el bulo y la descalificación, luego han recibido él y su pareja de esta misma medicina, escarches incluidos. La irrupción de Vox ha señalado un marco conceptual, el sanchismo, con acusaciones a Pedro Sánchez de terrosita, golpista y otras lindezas, amplificadas por los tertulianos más extremistas. A mí eso del sanchismo me parece de una puerilidad y una estupidez de proporciones ciclópeas, inconcebible en algunas personas inteligentes que lo usan con insistencia. Ese es el nivel del debate español que hubiera espantado al Divino Andreotti. En cambio en Cádiz ha estallado la paz, ha llegado Bruno cargado de buen rollo, bienquedismo, buenismo a espuertas . Tanto buen rollo que va a matar a besos a la oposición. Ni una palabra más alta que otra, ni una descalificación, ni un insulto. Sorprende porque el PP le puso a Kichi 15 querellas, todas perdidas, eran habituales las notas de prensa redactadas por un sicofante del PP ahora recompensado con un ascenso de sueldo, que Roma sí paga a traidores. Tras esa oposición despiadada, Bruno parece la Madre Teresa de Calcuta, solo que con 16 asesores. Ojo, creo de verdad en sus buenas intenciones, a pesar de haber ascendido al condottiero de años pasados. La campaña electoral de las municipales transcurrió como quería Bruno, sin el menor cruce dialéctico, sin aspavientos, todo una balsa de aceite que resultó exitosa para sus intereses. Ya veremos cómo serán las relaciones entre gobierno y oposición en los años venideros pero me malicio que habrá pocas sorpresas. Esto de la EDUSsI quedará en nada, habrá una prórroga . Tor mundo e güeno.