DESDE aquí te lo digo, Barcia: tenéis que mejorar el argumentario, fabricar eso que llamáis "el relato" con gente más capaz. Suspended la universidad anticapi de La Granja que más parece un campamento de la OJE, solo falta Monedero con los condones, y que se pongan todos a pico y pala. Igual tú sigues en tus predios de la Ribera Sacra y tampoco eres el responsable, hace falta mejorar las declaraciones del alcalde. Decir que este Equipo de Gobierno ha sacado a Cádiz del blanco y negro para traerlo al siglo XXI es un poco exagerado ¿no crees? Ya lo dijo Andreotti: manca finezza, falta sutileza. Comprendo que en la política se tiende a la exageración, lo malos que son los demás , los fantásticos son los nuestros, repetido hasta la extenuación para que el mensaje cale , aunque a veces te pasas de la raya y consigues el efecto contrario. Por regla general, como sabes, el trabajo en las instituciones es una carrera de relevos: llegan gobernantes de un partido que sustituyen a los que estaban porque los votantes estaban cansados, lo que no significa que se haga borrón y cuenta nueva. Se sigue con lo que habían hecho, se introducen los cambios que los presupuestos y la ley permitan, se sigue adelante. Cuando llegó Teófila cambió cosas (el soterramiento), continuó con otras (el Palacio de Congresos, el nuevo puente) con lo que la ciudad no se paró desde que gobernaba el PSOE hasta que gobernó el PP. Cuando llegaron los tuyos continuaron con el proyecto de carril bici, con más decisión pero era un proyecto anterior. Seguisteis con el Museo de Carnaval, cambiasteis de sitio y buscasteis financiación a un proyecto antiguo. Continuasteis con la idea de convertir los antiguos Depósitos de Tabacos en un gran centro social y cultural. Teófila Martínez había conseguido esas naves a cambio de darle a Logista aprovechamiento lucrativo en la zona de la que hoy se llama Avenida de la Sanidad Pública. Por Cádiz Sí Se Puede cambió a la gerente del Instituto de Fomento, se presentó el proyecto a la primera convocatoria de la EDUSI y fue rechazado. Se volvió a presentar y se consiguió la financiación europea. De la muy torpe Laura Jiménez a Carlos Paradas, sin salir de vuestro grupo, también es una carrera de relevos. Me sorprende tanta euforia, José Vicente, cuando se asegura que los Depósitos estarán listos para 2024, nueve años después de que José María González llegase a la alcaldía. No es para tirar cohetes, la verdad. Por si fuera poco habrá que ver cómo se gestiona un equipamiento que requerirá importantes gastos en personal y mantenimiento, pero eso igual le corresponde a otro que tome el relevo, si el alcalde cumple su palabra y se va en el 2023, dicho sea de paso.