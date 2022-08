Mamotretos

Cuando paso por el Paseo Santa Bárbara siempre pienso: ¿quién fue el lumbreras al que se le ocurrió que ahí hacía falta un mirador, cuando a 20 metros está la balaustrada? ¿quiénes fueron los descerebrados que eligieron ese mamotreto que machaca la vista desde el mar y dificulta la contemplación de la Bahía a los que tienen menos de metro ochenta? ¿Qué pensarán los alemanes que pasen por allí sobre el uso que le damos a su dinero? Conviene recordar que la Pérgola se hizo con fondos europeos. Una última ¿tan incapaz es el Equipo de Gobierno de Adelante Cádiz que no ha restituido el tramo incendiado ni ha puesto en marcha la biblioteca y el chiringuito previstos? Un cúmulo de ineptitudes que machaca un lugar precioso. Cosas parecidas pienso cuando veo el Queco y la Queca, artefactos horrorosos, escondidos en dos esquinas junto a las entradas del muelle. Hubo quien propuso que los tres armatostes fueran retirados y vendidos como chatarra, por ahora siguen ahí viendo pasar el tiempo, como ejemplo de la incompetencia de una época, a la que podemos unir el Teatro Cómico y el Pabellón del Casco, por citar otros ejemplos de mal gusto. Asunto diferente, a mi modesto y equivocado entender, es la recuperación de fuentes ornamentales, la de plaza de Sevilla, la de las Puertas de Tierra y la nueva ocurrencia, la "fuente seca" de la plaza de España, oxímoron incomprensible hasta que no veamos en qué consiste el invento del Profesor Franz de Copenhague. No calificaría de mamotreto lo de las Puertas de Tierra hasta que no vea en qué consiste, porque he de reconocer que no me he enterado de la explicación ofrecida por el alcalde, todo era poesía y yo soy más bien de prosa. Quizás no sea un buen momento para que veamos fuentes en funcionamiento, en momentos de sequía y de restricciones energéticas. Quizás el concejal delegado de Transición Ecológica, José María González, debería suprimir iluminaciones monumentales y fuentes de todo tipo, como ejercicio solidario con los problemas existentes en toda Europa tanto por la sequía como por el aumento de los precios de la energía. Desde que se fue Albita no somos los mismos, ya no sabemos a quién cantarle, nos hacemos un lío grande porque Albita no es "eurodiputá", las cosas en Europa no han cambiado, nos dejó un pufo en Cádiz que ya ha costado, al menos, tres millones y medio de euros por la ampliación de capital de Eléctrica, a lo que hay que sumar el dinero que dejó de ganar el año pasado la empresa semipública. Esas fuentes funcionan a costa de las duchas que no nos podremos dar y la iluminación a cambio de la calefacción que no podremos encender. Pero como decía el cuarteto de Rota: en Cádiz no hace frío, hace humedad.