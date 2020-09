Malas noticias

No son buenas noticias las que recibimos en este mes de septiembre. Son 182 los gaditanos fallecidos a causa del Covid-19 y se constata el incremento de contagios. Según nos informa Diario de Cádiz ha habido un total de 3.257 personas contagiadas, de las que 669 han requerido hospitalización. Y es Cádiz, la tercera provincia andaluza en casos activos, después de Málaga y Almería. Parece confirmarse con estos datos que en los contagios influyen los desplazamientos de personas que no viven habitualmente en Andalucía, porque las tres provincias andaluzas que he citado, son las preferidas para los desplazamientos veraniegos, desde otras provincias.

Si esto es así, la mejor terapia y prevención es la de quedarse en casa, cumpliendo con la máxima de San Ignacio de Loyola, "en tiempos de tribulación, no conviene hacer mudanza". Y el consejo vale tanto para los que veranean tanto aquí como los que salen fuera, así como para los que no tienen necesidad de ello, siguiendo el antiguo consejo de "quédate en casa, que es donde mejor se está".

La Junta de Andalucía, en su Boletín Oficial, dispone que todos los Ayuntamientos de la comunidad autónoma deben tomar las medidas necesarias para el cierre de las playas, para ocio y esparcimiento, desde las nueve y media de la boche has las 7 de la mañana del día siguiente.

La Policía Local y el delegado sindical, ven "imposible" o "difícil" que se pueda hacer esta medida operativa y se preguntan si la prohibición es de carácter "facultativo" o "imperativo". Siendo sin duda de carácter imperativo, distinto es las dificultades en cumplirla, por el escaso número de efectivos para vigilancia y tampoco parece que sean las playas donde se producen más contagios, en comparación con otros lugares, como autobuses, supermercados, etc. con más cercanía entre las personas.

Me gustaría terminar mi artículo con un mensaje de optimismo, pero es difícil encontrar argumentos optimistas tal y como se encuentra la situación. Ya se incluye al Covid-19 entre las grandes pandemias que han azotado a la Comunidad como fueron la peste de Justiniano, la otra peste de mediados del siglo 14; la viruela; la mal llamada "gripe española" y la "asiática de 1957.

Pero si todas ellas se superaron, ahora con más medios y más información, esta también se superará.