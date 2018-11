¡chas! ¡chas! Así se presentan las elecciones andaluzas. Un 75% de los andaluces quieren un cambio de gobierno pero al final el partido al que se le pronostica mayor porcentaje de votos y de diputados es al PSOE después de 40 años de gobierno, gracias al voto popular cosa que conviene no olvidar para todos aquellos que analizan la situación política de Andalucía. Algo hará mal la oposición cuando no hay un alternativa. Es bueno recordar, como hizo Juanma Marqués en estas páginas, que Andalucía ha recibido 100 mil millones de euros de dinero europeo y hemos vuelto a ser Objetivo 1 en la Unión , lo que quiere decir que estamos por debajo del 75% de la renta per cápita de la UE. Tenemos todos los peores indicadores: 25% de paro, mayor fracaso escolar, una renta per cápita 7.000 euros inferior a la media española, no se ha recortado el diferencial con respecto a otras comunidades, por no hablar del uso de dinero público en bares de alterne, la red clientelar montada con dinero público , la promoción de incompetentes con el único mérito del carnet del PSOE o el mamarracho de Canal Sur. A pesar de este panorama los andaluces no quieren otro gobierno. Es complicado votar a Moreno Bonilla que, aparte de su falta de convicción, comenzó su campaña en la puerta de un puticlub, luego hizo una rueda de prensa con la famosa foto de la tortilla del PSOE (en los pinares donde no se hizo la foto), han hecho campaña llamando ratas a los presidentes andaluces del PSOE o han dicho que Andalucía se gasta más en prostitutas que en educación. Juan Marín debió ser un aceptable concejal de Sanlúcar pero le viene grande el puesto, salvo porque ejecute a rajatabla lo que le dice Ciudadanos desde Madrid: califica de dictadura a los gobiernos socialistas después de haber estado tres años y medio apoyando a Susana Díaz. Los Hernández y Fernández de la política andaluza, el ticket de Adelante Andalucía, todavía no han superado en expectativas a los votos y diputados que tuvieron Anguita o Rejón. Sumidos en la paradoja de que Maíllo fue director general con Griñán y Susana Díaz ( y antes ¡asesor del PSOE en la consejería de Educación!) por lo que suena un poco exagerado lo que dice, por no citar el ridículo traslado de Teresa Rodríguez del Barrio de La Viña a Málaga. Como Los Cubatas: "solo queda Susana que nos dirá con mucho descaro, que tratará la escuela que tratará de arreglar el paro que tratará el SAS que tratará de los astilleros pero después tratará, tratará trará tachero.