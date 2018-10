Maestra de la vida

Pues este regno tan noble, tan rico, tan poderoso, tan onrrado, fue derramado et estragado en una arremesa por desabenencia de los de la tierra que tornaron sus espadas en si mismos unos contra otros, assi como si les minguassen enemigos; et perdieron y todos, ca todas las cibdades de de Espanna fueron presas de los moros et crebantadas et destroydas de manos de sus enemigos". La larga cita es de la Primera Crónica General de España de Alfonso X. La tomo de un pequeño ensayo-discurso del eminente medievalista Julio Valdeón Baruque, pronunciado con motivo de su ingreso como Académico de la Historia en 2002. Hacía años que no la veía reflejada en un libro. Debería guardarla bien a la vista, y leerla a menudo, decirla a todos. No se trata de una ficción sino de una penosa recordación de otros años de división y encono, otro contexto histórico, es evidente, pero una época crítica de la historia peninsular.

El prof. Valdeón tituló su trabajo Las raíces medievales de España y una parte importante de su ensayo trató de la enseñanza de la Historia en la etapa secundaria y el bachillerato. Ahí conviene mirar para entender algunas de las demasías que han tenido lugar en nuestro país en los últimos años, especialmente en Cataluña. Donde se acaba de perpetrar un no sé cómo decirlo, censurando al Rey Felipe VI, Jefe del Estado español. Hay una creciente "arremesa por desabenencia de los de la tierra". Entonces, y en otras ocasiones, se hizo como refiere la Primera Crónica General de Espanna, tornando sus espadas "en si mismos unos contra otros" (…) "et perdieron". La pérdida de España ha sido demasiadas veces el lamento de los naturales. ¿En qué estamos ahora? Claramente unos pocos bien organizados han empleado el dinero de todos en enfrentarnos y dividirnos y separarnos. Viene mezclado con tiempos electorales, con intereses egoístas, con enemigas ancestrales y manipulaciones burdas pero el resultado está a la vista, España, o sea, los españoles, está siendo estimulada hacia dos espacios que se quieren antagónicos, la derecha y la izquierda, en el que la derecha se convierte en "extrema" para mejor destruirla y que sólo quede un espacio de "progreso y solidaridad" en una Nación de Naciones que, al fin, será un empezar de nuevo esta catástrofe de los españoles en donde, con palabras del Rey Alfonso X, las "cibdades", verdadera metáfora, serán presas (…) "et crebantadas et destroydas". Suena más a golpe de conciencia el viejo castellano del Rey. Maestra de la vida debería ser la historia, la historia verdadera, no el sucedáneo de la verdad que algunos han hecho de nuestro común pasado.