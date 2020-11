Madrid nos robaSi Alfredo resucitase

Fue el historiador José Álvarez Junco quien introdujo un elemento fundamental para comprender el procés y sus derivadas: la rivalidad entre Madrid y Barcelona en su particular competición para convertirse en la gran polis de España. En parte, la rebelión catalana tuvo y tiene mucho de grito de impotencia y envidia de una BCN que, después de ser el Shangri-La de la modernidad cultural y económica española durante el tardofranquismo, ha ido perdiendo posiciones hasta verse sobrepasada por un Madrid que dejó de ser la corte gris y chupatinta de antaño, el poblachón manchego del tópico, para convertirse en el pujante distrito federal del mundo Iberoamericano, como la definió Juancho Armas Marcelo, un escritor canario bronco y pendenciero (lo da el ron de la tierra). La pelusa catalana es fundamental para comprender la suprema paradoja de ese pacto entre independentistas (ERC) y federalistas (PSOE-Podemos) que pretende eso que llaman "armonización fiscal", un claro intento de recentralización tributaria que no busca la unidad perdida ni el equilibrio entre territorios, como nos hacen creer y se tragan algunos en el PP periférico, sino que pretende frenar a Madrid en su exitosa cabalgada liberal. El independentismo catalán, con la ayuda de un PSOE cada vez más morado, ha pasado del "España nos roba" al "Madrid nos roba". Van a por los ricos, dicen, pero lo terminarán pagando los pobres.

Cierto es que Madrid no es ningún paraíso y que tiene carencias importantes en sanidad y servicios sociales, pero son las mismas que en otras comunidades socialdemócratas donde, además, fríen a impuestos a ciudadanos y empresas. La política fiscal de Madrid no es dumping, como afirman sus enemigos, sino la aplicación de esa máxima thatcheriana que reza que el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Para qué quieren las autonomías más recaudación? ¿Para ampliar sus televisiones catetas y politizadas? ¿Para subvencionar a grupos radicales e independentistas? ¿Para construir museos sin fondos? ¿Para colocar a más clientes de los partidos en organismos absurdos? Aún queda mucho por recortar en el gasto público antes de pasar una gorra cada vez más grande.

Madrid, con el continuo apoyo electoral de sus ciudadanos, ha optado por un modelo económico y social liberal. Es el que ellos han querido. Y les va bien. Intentar cambiar esto desde el Gobierno es un fraude a la democracia y un ataque al autogobierno. Ya puestos a disolver "chiringuitos fiscales", podríamos empezar por el País Vasco y Navarra. ¿Por qué nadie se atreve?

SI Alfredo Rubalcaba levantara la cabeza se quedaría espantado por la situación en que se encuentra el PSOE, al que fue leal hasta el punto de acceder a ser candidato a la Presidencia del Gobierno sabiendo que a él irían dirigidas las patadas que millones de españoles querrían dar a Zapatero.

Alfredo ha sido el político con más sentido de Estado desde que se pasó página a la Transición, un político íntegro que se dedicó en cuerpo y alma a España y a su partido, y que difícilmente hoy se mantendría callado ante las operaciones que apadrina Sánchez para mantenerse en el poder utilizando a conveniencia las instituciones.

El sanchismo ha utilizado todas sus baterías para desacreditar a Felipe González y al PSOE que lideró; Lastra le ha calificado de viejo y se ha arrancado también Carmen Calvo afirmando que ahora se gobierna de una forma distinta a como lo hacía Felipe. El periodista Antonio Caño ha escrito un libro sobre Rubalcaba que han presentado unos invitados de excepción: Felipe, Elena Valenciano y Eduardo Madina. Pocas horas antes, el ex presidente le decía a Carlos Alsina que él ya no representa a nadie ni lo pretende, pero que "no consiento que nadie me mande callar" -como hizo Lastra-. Como le dijo también que ni ERC ni Bildu son interlocutores válidos para un gobernante porque pretenden destruir España.

El libro sobre Rubalcaba describe la trayectoria de un personaje que rompió moldes. Sus adversarios le consideraban "perverso", pactos que hacen grande un país, porque sabían que ahí no fallaba Alfredo. Algunas de las operaciones más importantes no se habrían producido si no fuera porque contaban con el respaldo de Rubalcaba.

La presentación de su biografía, aparte de poner en valor una figura excepcional, fue también una reivindicación del PSOE del que se sienten orgullosos tantos españoles -muchos de ellos, ni siquiera votantes- frente a un sanchismo que no respeta ninguno de los principios que lo convirtieron en partido de Estado. Valenciano, la principal colaboradora de Rubalcaba cuando era secretario general del partido, lanzó un dardo envenenado a Sánchez al destacar el papel de Alfredo para acabar con ETA cuando era ministro de Interior, recordando que Rubalcaba decía que "ahora hay que ganarles políticamente. No pueden ser ellos los que escriban la historia".

La biografía de Rubalcaba ha sido la mejor excusa para denunciar, en contraposición a su figura, la falta de principios del actual presidente de Gobierno y en qué ha convertido al PSOE.