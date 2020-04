El Plan para la Desescalada que presentó Pedro Sánchez va a tumba abierta. Si les queda un poco de sensibilidad social, deberían revisarlo, como ya le han pedido varias comunidades, incluso Ximo Puig, que es de los suyos. El PSOE y Unidas Podemos han vuelto al franquismo, han vuelto a Madrid y sus provincias. Se han cargado el Estado de las Autonomías. A Pedro Sánchez se le está poniendo la cara de "Andaluz, este no es tu referéndum". La Junta debe ser más contundente. Y los de Adelante Andalucía, que iban de verdiblancos de cartel, ¿qué dicen? Hemos vuelto a las provincias como unidad de destino en lo universal.

Paso por alto muchos detalles, como los de la hostelería. Hay medidas en las que nos toman por tontos. O será que le han dado un lápiz a un bobo, para elaborarlas. Sin entrar en detalles que saltan a la vista, lo peor es la discriminación entre provincias. No se podrá pasar de una provincia limítrofe a otra (aunque sea de la misma autonomía) hasta finales de junio. Sin embargo, en la misma provincia se permite viajar desde el 11 de mayo, incluso a segundas residencias.

¿Por qué no se puede ir de Jerez a El Cuervo, que está al lado, y se puede viajar de Jerez a Tarifa, que está más lejos, aunque en la provincia? ¿Por qué no se puede ir de Sotogrande a Manilva, que está cerca, y lo permiten de Sotogrande a Trebujena? Con un mapa en la mano se aprecian mejor los disparates. Entre Cádiz y Sevilla hay menos distancia que entre Cádiz y Alcalá del Valle. Entre El Puerto y Utrera hay menos distancia (y se tarda menos) que entre El Puerto y algunos pueblos de la provincia. No se podrá ir de Setenil a Ronda, ni de Olvera a Pruna. Pero se permite desde Rota a San Martín del Tesorillo (viaje de 155 kilómetros).

¿Y no se dan cuenta de que los sevillanos son imprescindibles para Chipiona y Sanlúcar? ¿Piensan abrir los hoteles del Novo Sancti Petri y Conil con turistas de Paterna y Medina? Aparte de la discriminación para las personas que tienen a sus familias en provincias limítrofes. Es más coherente aplicarlo por territorios con niveles de contagios semejantes. Si dos provincias (¡o comarcas!) están al mismo nivel, no deben fastidiar a la gente por sadismo aleatorio.

Parece que esto se ha fabricado para impedir viajes masivos desde Madrid (epicentro del coronavirus) a las dos Castillas, donde lo propagaron. Quim Torra ha protestado, Urkullu y otros también. Juanma Moreno no debe apoyar esta discriminación, mientras en gran parte del territorio andaluz es bajo el índice de contagios.