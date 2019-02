No me toma por sorpresa que para el santo padre "cualquier feminismo" termine siendo "un machismo con falda", ni tampoco me quitan el sueño los dimes y diretes que se producen en el seno de los credos que no tiene lugar ni en mi cabeza ni en mi corazón. Sin embargo, y como cualquier ciudadano con dos neuronas que le funcionen al compás, comprendo la trascendencia y calado de cada palabra pronunciada por el papa que, además de dirigir las conciencias de más de mil millones de personas en todo el mundo, es uno de los más influyentes jefes de Estado del mundo. Francisco es una figura política, con mando en plaza, en la celestial y en este albero nuestro. Y si no quiere ceder poder a la mujer en su club privado, pues que las afectadas le píen o se borren; ahora, que su palabra (la de dios) desprestigie el trabajo de las mujeres que persiguen la igualdad, entonces, señor mío, no sé yo qué o quién es el verdadero machista con falda.