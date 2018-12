Luces de Navidad

Siento una envidia insana al ver la iluminación navideña de otras ciudades. Pasear en estas fechas por Sevilla, por poner un ejemplo, es algo especial. No sé cuál es su inversión, no tengo ni idea si los comerciantes aportan una cantidad para aliviar los gastos al Ayuntamiento de turno, pero lo que está claro es que Cádiz sigue a la cola en esta faceta. No veo la necesidad de que la ciudad luzca la iluminación navideña a finales de noviembre, para mí con que se enciendan el tradicional 8 de diciembre es más que suficiente, pero eso sí, al menos las calles más céntricas y la avenida de la ciudad, donde, no lo olvidemos, también hay muchos comercios, deberían invitarnos a pasear con el espíritu típico de estas fechas. Si cualquier cosa que se salga de fines sociales se considera un despilfarro sin sentido el comercio se muere. El centro de Cádiz es un gran centro comercial y debe parecerlo.