Todos los finales de julio, cuando cruzábamos las felicitaciones de rigor, el querido Íñigo Ybarra se negaba a aceptar las explicaciones ya rituales con las que tratábamos de convencerlo de que celebraba su santo, como tantos otros homónimos, en el día equivocado, por más que la costumbre y el paso del tiempo se hayan impuesto a las distinciones de la etimología. En efecto, como saben sus paisanos y devotos, el nombre original del gigante de Azpeitia era Íñigo, que según parece eligió el que venera la cristiandad no reformada por admiración a la figura de san Ignacio de Antioquía, discípulo directo de Pablo de Tarso y Juan el Evangelista y por ello padre apostólico de la Iglesia, quien antes de ser devorado por los leones –en la pujante Roma del emperador Trajano– fue el primero en calificar con el adjetivo de católica, es decir universal, a la fe que apenas había comenzado entonces, en el primer siglo después de la Era, el triunfal camino que la llevaría a extenderse por todo el mundo conocido. No estaba en lo cierto aquel folleto ilustrado para niños, una reliquia familiar de mediados de los cincuenta, que empezaba diciendo: “En el Norte de España había hace muchos años una casa grande que llevaba el nombre de Loyola”, y añadía a continuación que el futuro soldado –“de mayor, se portaba mal”– y más tarde hombre santo fue bautizado como Ignacio. La asimilación del nombre de pila al electivo, reforzada por la cercanía fonética, se ha producido de igual modo en la lengua vasca, donde muchos Enekos comparten con los Iñakis la festividad del 31 de julio, cuando en propiedad deberían celebrarla el 1 del mes anterior, o sea, el día consagrado a san Íñigo de Oña, un monje benedictino, hijo de mozárabes bilbilitanos, que ejerció como abad en el monasterio de la ciudad burgalesa. Al contrario que Iñaki, por cierto, voz reciente, debida a la insuperable fobia sabiniana por los patronímicos latinos, tanto Ignacio, que frente a lo que habitualmente se dice no guarda relación ninguna con el fuego, como Íñigo o el muy anterior Eneko –Wanaqo en las fuentes musulmanas, que se refieren de ese modo al primer rey de Navarra– son nombres prerromanos de origen incierto, quizá etrusco en el primero de los casos y probablemente eusquérico en el segundo. De todas estas cosas –también, por supuesto, del fundador de la Compañía y de la obra que puso en marcha, en vano difamada por los sectarios de la Protesta– hablábamos con nuestro añorado e inexacto colombroño y ponerlas hoy por escrito nos ayuda a convocarlo con la bienhumorada piedad que merece su recuerdo. Felicidades atrasadas, amigo Íñigo, este día no tuyo es ya para siempre el nuestro.

LA 13 rue del percebe, para mí la obra maestra de Ibáñez, se merecía su propio artículo. Apareció en el primer número de la nueva etapa de Tío Vivo el 6 de marzo de 1961. Como se explica en El absurdo en la comunidad de vecinos de Carlos de Gregorio, que pueden leer en la estupenda web 13 rue Bruguera, la idea de la casa sin fachada que permite ver todos los interiores tenía precedentes remotos como Una casa en Nochebuena de Xaudaró, publicada en Blanco y negro en 1902, o Madrid de noche de Karikato, publicada en 1906 en Nuevo Mundo. Y otros más recientes como la página Alarma en el número 33 de la calle del Congrio de Cifré y Peñarroya, publicada en Súper Pulgarcito en 1949, o, sobre todo, en la página creada por Manuel Vázquez para el Almanaque 1959 de Pulgarcito en la que, en una estructura idéntica a la futura 13 rue del Percebe, el dibujante reunía muchos personajes de Bruguera suyos (las hermanas Gilda) o de otros colegas (Mortadelo y Filemón de Ibáñez, Carpanta y Petra criada para todo de Escobar, doña Urraca de Jorge, Tribulete de Cifré, el doctor Cataplasma de Schmidt, don Pío y Gordito Relleno de Peñarroya o la terrible Fifí de Estivill).

Más singular que estos precedentes españoles es el caso del fabuloso y carísimo decorado –un millón de dólares, ocho meses de trabajo, un diseño ultramoderno de iluminación y toma de sonido– ideado por Jerry Lewis para El terror de las chicas en 1961, el mismo año que editó la primera entrega de 13 rue del Percebe. Este gigantesco decorado, el mayor construido en un interior, reproducía un edificio sin fachada que dejaba al descubierto las 60 habitaciones que Lewis filmaba desde una grúa de 14 metros. En este caso, desde luego, no puede hablarse de precedente o inspiración de Lewis sobre Ibáñez porque la película, por problemas de censura, no se estrenó en España hasta el 17 de febrero de 1966.

Del inquilino de la alcantarilla al gato sádico de la azotea pasando por la portera cotilla, el tendero tramposo, el veterinario, la pensión, la solterona pre-Pacma, el científico loco (censurado y sustituido por un sastre poco mañoso), el caco torpe, los tres hermanos gamberros, el moroso de la buhardilla y sus acreedores, sin olvidar el ascensor que nunca funciona y la araña del descansillo dada a disfrazarse, ninguna casa, nunca, fue más divertida e ingeniosa que la de Ibáñez.