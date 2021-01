López Obrador cantiflea

No debería contestarle Felipe VI al presidente de México "que te den morcilla" porque esta expresión tiene un feo origen: las morcillas envenenadas que se tiraban a los perros callejeros. Y no puede mandarlo a freír espárragos, a la porra, a hacer gárgaras y a lugares más malolientes o genitales porque un jefe de estado no puede permitirse estos desahogos aunque el presidente mexicano lo merezca por su patochada oportunista propia de quien quiere ocultar el fracaso de su gestión interior inventando un enemigo exterior.

¿Qué decir a quien se dirige al Rey exigiendo que el Estado Español se disculpe por los crímenes cometidos durante la conquista y la "vulneración de derechos individuales y colectivos" del pueblo mexicano en los siglos coloniales? ¿A quien acusa a España de haber importado a México la esclavitud, la lengua española y la sociedad de castas? ¿A quien manifiesta la magnanimidad de renunciar al "resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España" y a no "proceder de manera legal ante los mismos?" Una cantinflada, ya. Pero irritante por su estupidez y sobre todo por su oportunismo.

No es cuestión de decirle que exija a los descendientes de los aztecas que pidan perdón por su imperialismo, sus crímenes contra otros pueblos y sus bárbaras prácticas. Tampoco que exija disculpas a los descendientes de los presidentes del corrupto sistema instaurado por el PRI que gobernó México durante 70 años perpetuándose por el muy democrático sistema de los "tapados". Basta recordarle que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 52.4 millones de mexicanos viven en la pobreza y 9.3 millones en una pobreza extrema. Que bajo su mandato México ha alcanzado la tasa más alta de homicidios en su historia reciente, por encima de los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico del expresidente Calderón (2006-2012). Que en 2020 fueron asesinados más de mil menores de edad y cerca de 3.500 mujeres. Por no hablar de la gestión de la pandemia.

Este año, además de cinco siglos de la caída de Tenochtitlán, se cumplen dos de la independencia de México. Han tenido tiempo de remediar los "males" causados por los españoles, ¿no? Y López Obrador tiene sobre su escritorio problemas muchísimo más graves y urgentes que afrontar que la conquista española. Aunque precisamente por eso huye al pasado.