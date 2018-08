Hay alguien que no puede hablar con palabras, pero lo expresa todo con su mirada. Quien no puede medir la distancia recorrida en pasos, lo hace con logros. Al que la naturaleza o el destino le ha puesto un muro delante y un cartel enorme que pone "no serás capaz", con su esfuerzo, con la ayuda de su familia y amigos dibuja notas musicales a través de un piano en forma de rebeldía para ponerle música alegre a una vida de la que todos nos quejamos sin tener razón. Frente al que se siente solo, él tiene mucho amigos que lo comprenden y lo miman porque los niños saben ver mucho más allá de lo que tienen delante. Se puede llamar Guille o cualquier nombre que se nos ocurra. Su vida tiene límites, su familia lo sabe, pero se negaron desde el principio a darse por vencidos y, con un tesón que debería ser un ejemplo para muchos padres, reciben cada día la recompensa de esas miradas llenas de amor.