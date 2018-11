Llamada a la movilización

La presidenta de la Junta llama a la movilización "para ganar y frenar a la derecha". La movilización a la que se refiere, como no puede ser para el extinto servicio militar obligatorio, debe ser para que los andaluces acudan a las urnas a votar, en el mayor número posible, dando por sentado que esos andaluces votarán al PSOE y, por tanto, a ella. Por lo visto no ha leído las encuestas, que tan caras le han costado a los que las han encargado y en las que todas coinciden que no conseguirá la mayoría absoluta, que en una cámara de 109 diputados, supone 55 escaños. Según esas encuestas le faltan para ella, en unas 13 escaños, y en otras 15, que son muchos escaños y como las encuestas marcan tendencias, como dicen las que las hacen, cuanto más se vote, la tendencia se marcará aún más.

Se comprende que en campaña electoral los candidatos exageren la bondad de sus propuestas y la maldad de las de los otros competidores, pero eso de frenar a la derecha, no parece una expresión muy democrática y lo correcto sería decir "ganar" y no "frenar", porque esto último según el diccionario de la academia es "parar con el freno", lo que supone un obstáculo físico para impedir o ralentizar el movimiento. Comprendo que esta precisión semántica tiene poco interés en el fragor de una campaña electoral, donde los políticos se juegan tanto y no menos nuestra presidenta, porque el presunto fracaso de Pedro Sánchez ("no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo") podría ser para ella una segunda oportunidad para liderar su partido.

Puesta ya a exagerar, se muestra orgullosa de su gestión en Educación, Sanidad y Dependencia. De esta última se sabe poco, pero en materia de Educación y Sanidad, su gestión no recibe más que duras críticas. Podía haber elegido otras áreas, pero en ningún caso, las que menciona. En la edición digital de este Diario, después de la información aparecen los comentarios de los lectores y le convendría leerlos porque prácticamente todos discrepan de su satisfacción. Ella debe conocer el informe PISA, que coloca a Andalucía en lugar de cola en materia de educación y aunque se partía de altas tasa de analfabetismo, 36 años es tiempo suficiente para corregirlo y respecto a Sanidad no hay informes internacionales, pero sí las protestas de los usuarios por los aumentos de la lista de espera, el déficit de camas y personal y menos presupuesto por habitante. Presumía Doña Susana de la sanidad pública en Andalucía y la consideraba la joya de la corona, pero Spiriman y otros denunciaron que era una joya falsa.