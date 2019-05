Líderes del clickbait

Era inevitable. De los creadores de "Móntese sus propios muebles, sea creativo, ¡disfrute!" y "Toda esta felicidad será tuya si, dejándolo todo, me das tus datos y me adoras", llega: "Tú me harás la campaña, y disfrutarás con ello". Saltó la liebre al respecto con las boutades de Vox: a cada embolia de la razón, los monstruos se multiplicaban. Un mensaje que debería haber muerto nada más nacer, se viralizaba él solito. Bueno, él solito no: gracias a nosotros. Pero tengo mis dudas de que los delirios perpetrados por Pablo Casado y Albert Rivera durante las últimas elecciones (ese festival del humor) no fueran premeditados. Las afirmaciones incendiarias de Isabel Díaz Ayuso (candidata del PP por la CM) entrarían dentro de la misma saca, y sus aclaraciones de que no son errores, le dan más leña al fuego de mi teoría. Quiéreme. Odiáme. Pincha aquí. Enfádate. Retuitéame. Hazme la campaña como si no hubiera un mañana.