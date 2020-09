DIJO el otro día en este periódico la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, que a todo el mundo hay que pagarle por su trabajo y ella se dedica a la política, lo que en principio podría parecer un argumento impecable. De manera paralela el alcalde de Cádiz ponía un mensaje sobre la renuncia a su escaño en el Parlamento Andaluz de Pablo Pérez Ganfornina, anticapi, con el argumento "hacen falta más militantes y menos liberados", otra idea excelente. En ambos casos la realidad contraviene a lo que han expresado. Yo no veo que Mara Rodríguez haga mejor trabajo que Juancho Ortiz, que mantiene su trabajo como abogado, se dedica a la política como un compromiso con sus ideas. Tampoco la portavoz municipal de Ciudadanos se ha liberado . No veo necesario en una ciudad pequeña como Cádiz que la portavoz de un grupo de oposición con cinco concejales tenga que tener un salario para dedicarse de manera profesional a la política. No sé de qué manera se han beneficiado los vecinos de Cádiz de esa dedicación completa. Con respecto al alcalde: 11 de sus 12 concejales tienen dedicación exclusiva, el único que renunció fue José Ramón Páez "Cherra" cuando obtuvo un contrato como profesor en la Pablo de Olavide. De los 13 concejales de Adelante Andalucía 5 habían sido previamente asesores en el Ayuntamiento, Martín Vila lo había sido en la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y José María González liberado de USTEA. ¿De verdad que un concejal de Participación Ciudadana tiene que tener dedicación exclusiva?, por poner un ejemplo. ¿Qué gana la ciudad con tantos asesores, tantos liberados?¿Se ha mejorado la vida de los vecinos con tantos profesionales de la política? Los mismos concejales del Equipo de Gobierno presumen en sus trayectorias de haber sido activistas de cualquier marea, verde, blanca o violeta ¿Ninguno podía ser activista de sus vecinos?¿No se puede hacer política si no es de manera profesional?¿Qué beneficio tiene Cádiz por tener a un árbitro como asesor, por decir un caso? Yo también creo que hacen falta más militantes y menos liberados, más gente comprometida con sus ideas y menos con el salario que reciben. Cuando les veo a muchos ponerse estupendos en Facebook me hace mucha gracia, porque al final lo que defienden es su puesto de trabajo. Yo creo que la política española se estropeó cuando los militantes de los partidos se dieron cuenta que era un forma de vida, de ahí que las administraciones estén llenas de asesores, por este motivo por más que se empeñe Teresa Rodríguez no conseguirá que dejen de pagar la dieta a los diputados andaluces aunque no haya sesiones de la cámara. La pela es la pela.