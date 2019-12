El Bierzo quinta provincia gallega. Era la penúltima proclama de un viaje alucinante desde San Fernando a Ferrol. El colofón, llegando a Piedrafita del Cebrero, letras grandes negras sobre fondo blanco, rezaba rotundo: Galicia no es España. Antes había leído que León no era Castilla y viceversa, Andalucía nación y no sé cuántas así. Un viaje enloquecido, como se observará. Con mucha envidia crucé Turquía desde Ankara a la Capadocia y desde allí a la costa griega, la bella Antalya. Ningún otero, camino, gasolinera, edificio oficial o no, en donde no ondeara la bandera de la nación. Un país, una bandera. El mío era un laberinto, cada vez más, de banderas y leyendas disolventes, centrífugas. Y ahora lo de León. Con el apoyo de los socialistas y del fondo de la sangre de este país nuestro que se hizo guerreando, contra todos y contra nosotros mismos. Algeciras no es La Línea, pues, ni Conil es Chiclana. Ni Cádiz es San Fernando. Ni Jerez es Puerto de Santa María ni la Sierra es la Janda y así para arriba. O sea, Cádiz no es Sevilla ni Málaga es Granada ni Jaén Almería. De ahí a las realidades que se auto proclaman entes insulares. Y los territorios con sentimientos decantados, como Euskadi o Cataluña, donde importantes minorías quieren sobreponerse a las mayorías para constituirse como realidades diferentes, que son más derechos se diga lo que se diga. Del que toman notas otros aunque sin mucho éxito hasta ahora.

¿Es lo de León? No exactamente, lo de León es que no quiere ser lo que no es y por eso se suman con una copulativa. Que hay que suprimir. León debe ser como alguna pedanía de esta provincia, que se segregó y se constituyó en otro ente local idéntico a los demás, y no le fue tan mal, por cierto. Muchos lo van a comprar porque el mecanismo va a funcionar. Málaga frente a Sevilla, Burgos frente a Valladolid, Vigo frente a La Coruña, ¿Álava versus Guipúzcoa o Vizcaya? Y el resto de los ejemplos, con Tabarnia como expresión chusca del "conflicto". Las costuras de España se rompen por este estrés que preside y propicia Pedro Sánchez para quedarse. León es la costra de la herida que supura. Cada uno para su bolsa, el último que apague la luz. La historia no se repite, dice el pensamiento progresista. Vamos, no llegaremos al Viva Cartagena y al resto de los sucesos que ocurrieron en este país ineficiente, que decía Gil de Biedma, pero vamos en camino. ¿Para que León sea León tiene que morir alguien, o sufrir? Por el Bierzo llega la jaqueca. España es un dolor de cabeza.