Ayer interpretativo. Digo que de lo único que sé un poco es de leer. Es lo que hecho toda mi vida, leer. Y ponerme debajo de la magnífica máxima borgiana -No me ufano de las páginas que he escrito, sino de las que he leído. Es lo que hice ayer, mirar los titulares de algunos periódicos e intentar reconstruir lo que pasó el domingo en Galicia a través de estos titulares. Por ejemplo La Vanguardia. Mirad: “Feijóo conserva Galicia y el PSOE se hunde en favor del BNG.” Es magnífico. Un buen aficionado le habría dicho al director “tápate”. Porque Feijóo no se presentaba y los votos del PSOE no son nunca y en ningún caso del PSOE. ¿Tiene una meta traducción al catalán? A cuatro columnas titula ABC, lo máximo que da el periódico: “El PP revalida Galicia”. En portada también, abajo, afirma: “El PSOE paga los pactos de Sánchez”. No es el único periódico que establece una relación vinculante entre la amnistía y la derrota en Galicia. Más beligerante El Mundo abre la portada con un contundente: “El PP arrolla en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al descalabro”. Arriba del titular, en letras rojas, añade o principia: “La gran victoria de Rueda refuerza a Feijóo y frena la ofensiva plurinacional”. “Victoria del PP y debacle del PSOE”, titula La Razón. De su propia cosecha, destaca el diario en la portada que la apuesta de Sánchez por una coalición nacionalista liderada por el BNG hunde a su partido. Diario de Sevilla titula: “El PP presume de que crece a izquierda y derecha mientras Sánchez ‘jibariza al PSOE y pierde’ ante Feijó”. El decano del Grupo Joly, Diario de Cádiz, redacta en informativo: “El PP gallego logra la mayoría absoluta y le da un balón de oxígeno a Feijóo”. No es el único que establece algún tipo de vinculación directa entre Galicia y Feijóo, lo que no se da tan efervescentemente con el desastre electoral de Galicia y Pedro Sánchez. Cosas. La prensa salmón también entra hasta la cocina en los resultados electorales de Galicia. Expansión, por ejemplo, titula: El PP barre en Galicia y refuerza a Feijóo”. Nada caritativo con Yolanda Díaz, afirma que al no conseguir Sumar ningún escaño, constituye un fracaso de la vicepresidente gallega del gobierno de Sánchez. Finalmente El País, a todo trapo, extrae conclusiones con cierta ambigüedad, porque dice: “El PP conserva la mayoría absoluta”. No diría yo algo así porque se conserva lo que es propiedad y ninguna mayoría es para siempre, no es propiedad. Prefiero revalidar a conservar. En otros titulares se dice que el BNG es la alternativa y que el PSOE se desploma…