Lenguaje inclusiv(e)

D ebemos separar el grano de la paja. "Vivan los cadistas, vivan sus cojones... Y sus ovarios", decía uno de los chicos de OT durante su concierto en Cádiz entonando la conocida letra. El poder de la metonimia no está al alcance de cualquiera pero es de lógica que el cántico no se refiere a los atributos masculinos, sino al concepto de apoyo incondicional de los aficionados. Y aficionadas, que hay muchas, como también fútbol femenino, niños con vulva, niñas con pene, señoras con cojones y tipos que hacen lo que les sale del pussy -dicho en inglés-. Por suerte para todas y todos, la vida es diversa. No es cuestión de genitales. Que no nos distraigan. Mientras hablamos de portavozas, miembras y desdoblamientos del plural, Díaz Ayuso pacta su investidura con los extremos, proliferan las manadas y se sigue llamando perras o lagartas a las mujeres. Hay mucho que cambiar, lenguaje inclusive.