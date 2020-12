Leales a la provincia de Cádiz

Estos días atrás hemos visto a los diputados por Cádiz en el Congreso de las tres derechas intentando hacer caer los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentando enmiendas, en un intento de trasladar a la ciudadanía que el Gobierno de coalición se ha olvidado de nuestra provincia. Si bien es cierto que las cuentas públicas anuales de cualquier administración deben servir para mejorar nuestras infraestructuras, el alcance inversor no se mide sólo por los kilos de hormigón.

Lo urgente ahora son los pensionistas, las personas en situación de dependencia, los trabajadores, las familias y pequeñas y medianas empresas que peor lo están pasando, proteger a quienes nada tienen con el Ingreso Mínimo Vital, evitar los cortes de luz, frenar los desahucios, garantizar la vivienda como derecho fundamental, subir las becas, financiar la transición ecológica de la economía y sentar las bases de la España postpandemia.

La derecha en su afán por liderar el no, ha pasado por alto que los PGE para 2021 garantizan para nuestra provincia importantes proyectos como el de la construcción de los buques de salvamento marítimo o de acción rápida, medidas que han sido aplaudidas por los trabajadores y también por la patronal porque aportan carga de trabajo a nuestros astilleros.

Atrás quedaron los años en los que el hormigón y el ladrillo se usaron para tapar las necesidades de los ciudadanos y alimentar las ansias de los lobbys. Se cuentan por decenas los casos de corrupción asociados a obras faraónicas que se construyeron con el dolor de la gente trabajadora. Se acabó el uso del Estado para beneficiar a unos pocos en perjuicio de la mayoría de las familias y empresas que se ganan la vida de forma honrada y que pagaron con mucho sufrimiento los aeropuertos sin aviones, las carreteras sin coches y los auditorios fantasmas.

A la derecha no le gustan los PGE para 2021 porque ponen fin a la austeridad que envió al umbral de la exclusión social a 12 millones de españoles, un tercio de la población de nuestro país, que se dice pronto. A PP, Vox y Ciudadanos no le agradan las cuentas del Gobierno de coalición porque el dinero que iba a parar a las corruptelas de las obras faraónicas se dedicará ahora a proteger a quienes no lo han perdido todo, a financiar un plan de empleo para Andalucía del que se beneficiará nuestra provincia más que ninguna otra y a fortalecer la industria del metal que emplea en Cádiz a 30.000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos. Por primera vez, después de muchas décadas en la que los gaditanos vivimos con las carnes abiertas por la debilidad de nuestra industria del metal, el Congreso, a propuesta de Unidas Podemos y con el apoyo de todos los partidos menos de Vox y PNV, han declarado a nuestra industria como sector estratégico de la economía española.

Mientras que la derecha hizo prohibitivo el acceso a la vivienda, estas cuentas públicas se comprometen a regular por ley los precios abusivos del alquiler que se convierten en el principal ‘impuesto’ que pagan los pequeños y medianos empresarios, lo que obliga al cierre de muchos negocios en nuestra provincia y a que muchas familias vean el acceso a la vivienda como una quimera imposible. Estos son unos Presupuestos con los gaditanos y gaditanas en el centro, que defienden como un derecho fundamental el derecho a llegar a fin de mes de todas las personas. Cádiz necesita muchos millones de euros de inversión para salir del pozo en el que ha estado sumida más de una década, gracias a gobiernos que priorizaron la tranquilidad de los bancos y los grandes capitales a la de la gente sencilla que sólo tiene su trabajo como escudo. Estos Presupuestos son la primera piedra de un camino que tendremos que construir entre todos y todas, sabiendo que no vamos a contar con la lealtad de las tres derechas que ni durante una pandemia sanitaria han sido capaces de ser leales ni a Cádiz ni a España.