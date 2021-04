Lazarillo gaditano

Hay una esclarecedora escena de "La vida del Lazarillo de Tormes" en la que el ciego reprende al Lazarillo porque estaba comiendo las uvas de tres en tres "lo sé porque callabas cuando yo las cogía de dos en dos". Algo de esto ocurre con los asesores de la Diputación, la oposición sedicente callados como muertos ¿Por qué? porque han sido comprados por el PSOE . Si los socialistas tienen más de 20 y la mayoría ni aparecen, los de la oposición son multitud y tampoco van, así que no pueden decir nada, ya se sabe que para tener la boca grande hay que tener el culo limpio y el de la oposición está muy sucio, sin excepción de partidos. ¿Qué puede decir el PP? Tuvieron de asesores a Enrique Moresco y Rafael Ruiz Cantos que no iban jamás y encima nada aportaban, pero eran compromisos de Antonio Sanz, el mismo PP tiene colocada desde hace años a la mujer del que fuera presidente provincial,a una exalcaldesa, tuvo liberada durante una legislatura a la cajera de Unicaja antes de que encontrase cuelo en la Junta. Los andalucistas tuvieron a su secretario general, a exconcejales de Puerto Real. Los de Ciudadanos tienen dos asesores, los de IU tuvieron a uno durante 40 años. Se da el caso escandaloso de que con un solo diputado provincial se forma grupo , el portavoz pasa a estar liberado con 60 mil euros al año , dos asesores y 100 mil euros de subvención mínima sin obligación de justificar, destinado en su totalidad a la estructura provincial de cada partido. Todos menos 100x100 La Línea, único partido que ha demostrado no necesitar asesores para barrer en las elecciones, gente extraña. Los de Adelante Andalucía son trostkistas, anticapitalistas y rompen el sistema salvo cuando se trata de poner la mano y llevárselo calentito, entonces se lo piensan mejor y no dicen ni pío de la cantidad de dinero público despilfarrado en asesores y en subvenciones políticas, con un megáfono en la puerta de Airbus son unos revolucionarios, en la plaza de España hacen caja, colocan a unos cuantos (¡estuvo Albita!) y se llevan los cuartos para montar su partido por esos pueblos de Andalucía. Por eso nadie dijo nada cuando el pleno de organización de la Diputación organizó la merienda, todos estaban invitados a la mesa. Tan es así que el PP llegó a comprarse un Skoda con ese dinero, que venía a sumar al coche oficial del que gozan como principal partido de la oposición. Encima cada uno en su Ayuntamiento respectivo ha montado su propia red clientelar entre los adeptos a la causa, sean del partido que sean, que ahí no hay distingos, en Cádiz abrevan los anticapis que con una mano levantan el puño mientras en la otra llevan una cuchara, lo que Lenin llamó la vanguardia del proletariado.