Kichilandia

Los únicos políticos que se comprometieron a estar ocho años y han cumplido su palabra son José María Aznar y José María González, puede que hacer honor a la palabra dada lo dé el nombre. Pepe Ortiz lo dijo también y ahora se presenta de nuevo a la alcaldía de Vejer. Estamos tan poco acostumbrados a que se cumpla con los compromisos que lo de Kichi ha sido noticia en toda España. Comprendo también lo que quería decir el alcalde de que la política no debe ser una profesión, expresado en "no vivir de la política" cuando él mismo, como es lógico, ha vivido ocho años por el salario derivado del cargo, con la excepción de que solo percibía lo mismo que si fuera profesor. En su propio partido hay gente que vive de la política sin saber muy bien qué beneficios obtiene la ciudad por las 12 dedicaciones exclusivas y los asesores. Muchos de los que tienen un sueldo podían ser activistas de sus vecinos, una marea morada como el pendón de la ciudad, pero se ve que todos quieren cobrar del erario. José María es una persona simpática, entrañable, cariñosa, un alcalde honrado y austero, lo que no es poco en un tiempo como el actual donde "a los perritos de siempre el poder les pone collares nuevos". Se puede decir que es el primer alcalde en la historia de Cádiz proveniente de las clases populares. Todos los que han gobernado, franquistas, socialistas, republicanos, incluso Salvochea, venían de la burguesía. Kichi es hijo de un operario de astilleros, vecino de un barrio popular. Una vez le preguntaron Chu En Lai por la Revolución Francesa, "es pronto para juzgarla". No sé cuál será el legado de Kichi, en público él mismo parece que está muy contento. No he visto un proyecto claro de qué tipo de ciudad quería, más allá del buenismo. Puede que Cádiz sea más inclusiva en el sentido de atender a la gente más necesitada, pero la especialidad del Equipo de Gobierno, con mucha diferencia, ha sido el simbolismo: calles, placas, banderas,diosas y nifas, barbacoas, nombre del estadio y cosas por el estilo. Algunas medidas no resistirán el paso del tiempo. En cuanto a transformar la ciudad: el carril bici , la plaza de España y poco más. Por supuesto habrá museo del carnaval, la EDUSI a medias con el anterior Equipo, el Portillo no estará,la venta del hotel del Estadio, el Teatro de Verano, no hay un nuevo contrato de limpieza, por lo que la ciudad sigue tan sucia como antes. No se ha aprobado un contrato para el transporte urbano. Se ha reducido la propaganda municipal, pero este gobierno, como los dos anteriores, ha tenido su corte de pelotas y beneficiados, en eso son iguales. Una población envejecida, se marchan los jóvenes, solo el turismo se ha convertido en una buena noticia.