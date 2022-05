Todos contra Kichi: el complot

A los siete años y un día, algunos han descubierto que Kichi es un alcalde muy malo, malísimo, para ser más exactos. Y que no es como don Fermín Salvochea, ni ahora vivimos en el siglo XIX tampoco. Si Kichi saliera ahora a la plaza de San Juan de Dios vestido como don Fermín: la gente le diría "Te quieres ir ya por ahí, Fermín". Eso es lo que le dijo, en un pasodoble, Antonio Martínez Ares y la gente se ha vuelto loca. Se convirtió en trending topic en las redes sociales. Es la primera vez en la historia que una comparsa reivindicativa, como todas las de Martínez Ares, canta un pasodoble contra un alcalde y se convierte en noticia. Eso demuestra cómo está el patio de butacas del Falla. Vendido, todo está vendido. A las entradas de la gran final me refiero.

Y la gente diciendo: "A ver si esto va a perjudicar a la comparsa de Antonio". Y Antonio recordando que él lleva unos cuantos carnavales de coplas. Su primera comparsa fue 'Requiebro', en 1984, cuando era alcalde el socialista Carlos Díaz, en pleno esplendor. En las postrimerías de Carlos Díaz, las comparsas le cantaron pasodobles poniéndolo a parir. En los 20 años que estuvo Teófila Martínez como alcaldesa del PP no sé si hubo dos o tres agrupaciones que no la pusieron a parir. Era una costumbre, incluso enrre carnavaleros que votaban al PP. Lo raro fue que a partir de Kichi ya no se atrevían con el alcalde. Ahora dicen que se ha roto la veda. Justo cuando le queda un año.

En los últimos días se diría que todo el mundo está contra Kichi. No sólo el pasodoble de Antonio Martínez Ares. En ese COAC nadie tiene más autoridad moral carnavalesca que él para lanzar la primera piedra. Pero las piedras llueven por todas partes. Por los sindicatos que se dicen de izquierda. Por los policías locales. Por los funcionarios. Incluso por los compañeros unidos y podemitas con los que están coaligados en Cádiz, los mismos que presentan recursos para que la consorte Teresa Rodríguez no aparezca en los debates electorales de Canal Sur.

¿Así entienden la libertad de expresión con sus antiguas amistades? Con amigos podemitas como los que tiene la familia González/Rodríguez no les hacen falta enemigos que les canten las cuarenta. Una cosa es que este hombre parezca poco preparado para ser alcalde y otra que no nos demos cuenta de lo que se está tramando. Hay un complot contra Kichi. Y no lo ha orquestado la derecha, sino sus amiguitos que le mueven el sillón. Kichi es hoy tan mal alcalde como lo era en 2015. La diferencia es que los suyos se lo quieren cargar para 2023. Y ya se nota demasiado.