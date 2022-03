Kichi & Martín

Pudieron formar un dúo, como Andy &Lucas, para llevar el arte de Cádiz por el mundo, pero no les da para tanto el repertorio, ni son tan románticos como Simon & Garfunkel. Así que la vida les ha premiado siendo alcalde y teniente de alcalde en Cádiz, una ciudad de las más raras del mundo. La pareja artística no está exenta de talento, e interpreta bien sus papeles. Uno hace de simpático y otro de antipático. Uno grita con el megáfono y otro no escucha a los vecinos. Uno es comprensivo con los bares de su barrio y otro es implacable contra el turista invasor que llega a Cádiz. Uno es marxista-comunista y el otro también. Aunque esas palabrotas ya no se dicen, sino que se enmascaran con Adelante Cádiz, Ganar Cádiz y mucho Cádiz, oé.

Y, además, que son marxistas con matices. Uno le pone una vela al Nazareno y otra vela a Marx, con lo cual desperdicia la segunda, que se la podría poner a la Virgen de los Dolores, obra de Juan Luis Vassallo, el mismo escultor que hizo la placa que le retiró a José María Pemán. Otro no pone velas, sino que hace mutis por el foro en materia de procesiones, y ejerce de marxista anticlerical en moderados términos. Uno es gadita hasta más no podemos, un comparsista trovador del Cádiz profundo, y otro parece un intelectual de andar por La Laguna, pero sólo lo parece.

Formaron un matrimonio (político, por supuesto) que sólo funciona por interés. No lo digo por los sillones, que no ambicionan según cuentan, sino porque de algo hay que vivir. Y se vive bastante mejor en el gobierno, con el sí se puede y los colegas contentos, que en la oposición, que es el infierno al que son condenados los perdedores. En ese matrimonio de interés, como suele pasar, hay peleas cuando aparece algo más interesante; y en el fondo no se tragan, pero en las formas disimulan. Y, como lo que predomina es el interés, y fuera de ese matrimonio de interés no hay vidas, no se van a separar, sino que forman una pareja abierta, y cada cual va por su lado, y a quien Marx se lo dé, don Fermín Salvochea se lo bendiga.

¿Y qué pasará en el futuro? ¡Ay, Señor, Señor! Eso no lo saben ni los más certeros pitonisos. Hasta ahora, si ustedes se fijan bien, ningún partido de Cádiz ha dicho: este es mi candidato. No lo tienen ni los de Kichi, ni los de Martín, ni el PP, ni el PSOE, ni Vox, ni Ciudadanos... Han aparecido hasta independientes, que tampoco dicen que sí, ni que no, sino todo lo contrario. Y se ha hablado hasta de Ismael Beiro. ¿Y por qué no Paz Padilla? Total, si tenemos a Kichi & Martín, y Cádiz aún existe, no es tan difícil buscar a otro peor para terminar de cargársela.