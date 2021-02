'Just de facts'

El personal suele buscar aquellas noticias y opiniones que confirman lo que ya ellos pensaban, la comodidad de quien piensa que lleva razón, de izquierdas o de derecha. Los primeros ven La Sexta, oyen la SER, leen Público, El Diario, o El País, según el grado de radicalidad. Los ciudadanos de derechas oyen la COPE (quizás Onda Cero), ven Antena 3, ahora siguen Canal Sur, leen ok diario, Libertad Digital, La Razón, ABC o El Mundo. Los menos ideologizados quizás sigan Radio Nacional, TVE o Telecinco. Nadie busca hechos que confirmen o desmientan una idea previa, buscan la manera de estar seguros para no tener que pensar, lo que se llamaban prejuicios, hasta que llegó George Lakoff y escribió su librito "No pienses en un elefante" , a partir de ese momento se llama "marco conceptual". Así hay gente dispuesta a creerse cualquier mentira o cualquier manipulación si confirma sus puntos de vista, ahora se llaman "fake news" o hechos alternativos. Desde hace años se ha insistido hasta la saciedad en la idea de que el alcalde es perezoso, "Kichiflojo" le ha llegado a decir desde los oscuros despachos del PP algún "spin doctor" . El hecho de que el alcalde se prodigue poco en actos públicos o que se acogiera a su derecho a disfrutar de una baja paternal, acentúan el marco. El colmo llegó cuando se incendió la Residencia Sanitaria, ni el alcalde ni uno solo de sus concejales se pasaron por el lugar donde sí acudieron la Delegada del Gobierno de Andalucía y el Subdelegado del Gobierno de España. Esta ausencia ha llamado la atención hasta el punto del ventajismo mostrado por el PP, que propone que el próximo pleno censure al alcalde y al equipo de Gobierno por no haber acudido, una especie de moción de censura por la gatera, ya que no se forma una mayoría alternativa. No sabemos qué hizo el alcalde, ni sus concejales vía telefónica, ni siquiera sabemos si estuvieron pendientes, solo sabemos que el alcalde cometió el error de poner un tuit sobre el programa de carnaval de Onda Cádiz en el que participaba su amigo Jesús Bienvenido y, por supuesto, que ningún concejal acudió al siniestro para interesarse por la situación de enfermos, sanitarios, bomberos y policías. Lo mismo podemos decir del bulo puesto en circulación, con el mero afán político de desacreditar al equipo de Gobierno, de que se iba a estudiar si una pasarela es machista. No importa que se hubieran pedido informes a diferentes delegaciones, el prejuicio llevaba a pensar que el alcalde y sus concejales son dados a este tipo de extravagancias, así que si no era verdad, era verosímil, por lo que la falsa noticia circuló entre los adversarios del alcalde. Cada vez hay menos personas que busquen los hechos.