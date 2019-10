La Junta contra Cádiz

Una de las singularidades del cambio en la Junta de Andalucía es que ahora el PP y el PSOE deben decir lo contrario de lo que dijeron. Es decir, hacer lo que pedían, en un caso; y exigir lo que no hicieron, en el otro. Por eso, suena raro, en la letra y en la música. Aunque es cierto lo que decía la delegada de la Junta, Ana Mestre, en la entrevista que le hizo Francisco Sánchez Zambrano, publicada en este Diario: el gobierno andaluz del PP y Ciudadanos no puede hacer en sólo ocho meses lo que no hicieron los del PSOE en 40 años. Pero deben empezar a poner las bases, o en caso contrario pueden venir otros 40 años de inoperancia.

Entonces nos puede surgir la pregunta mayor: ¿el PSOE no hizo nada en la provincia de Cádiz en los últimos 40 años? Decir eso sería injusto, porque ahí se han quedado las rehabilitaciones de viviendas y la autovía de Jerez a Los Barrios, por citar sólo dos actuaciones trascendentales. Sin embargo, el PSOE tuvo una tendencia a meterse en los charcos políticos y a prometer proyectos que no iba a cumplir. Así surgió la idea de que el PSOE estaba en contra de Cádiz, sobre todo de la capital. En ello influyó la rivalidad política entre Manuel Chaves y Teófila Martínez, que fueron candidatos del PSOE y del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, y que protagonizaron emotivos debates en el Parlamento.

En el PSOE existía la teoría ingenua de que si la Junta hacía obras importantes en Cádiz, no lo rentabilizaría Manuel Chaves, sino Teófila Martínez, que se atribuía todo, como pasó con el soterramiento, que lo impulsó ella como alcaldesa, pero lo pagó el Gobierno de Aznar principalmente. Así que había socialistas cicateros, que preferían aquello de al enemigo ni agua. Anunciaron el nuevo hospital de Puntales, pero el proyecto se quedó en nada. A Griñán y a Susana les interesaba Cádiz menos que a Chaves, que se presentaba por esta provincia.

Ahora Ana Mestre debe defender las tesis de la Junta. En aquellos tiempos Ana era una joven concejala del PP en Cádiz. Ahora es una de las más apreciadas colaboradoras de Juanma Moreno. En los proyectos pendientes de la Junta, Ana Mestre sale al ruedo y va dando capotazos, ampliando la vista a unos años. Es necesario asumir compromisos, en asuntos que suenan a cachondeo, como el hospital o la autovía de Arcos a Antequera, que es muy importante para la provincia, como lo es la costera de El Puerto a Chipiona. La mala imagen de la Junta en la provincia sólo se paliará con inversiones vistosas. Hechos, y no sólo palabras.