Se veía venir. En Chiclana tenían que hacer algo para contrarrestar que Alejandro Sanz cantará en Cádiz el 11 y el 12 de julio, y que había sido presentado como el no va más musical del verano gaditano. Así que en el Concert Music Festival de Sancti Petri han contratado a Julio Iglesias para el 14 de agosto. Julio en agosto, para demostrar quién manda en el veraneo musical de esta provincia. Hay que decir, siendo justos, que los programas musicales son para todas las edades, incluidos los puretones o carrozas. Puesto que Julio Iglesias y Alejandro Sanz tienen fans de amplio espectro, y podrán ir los chavalitos y las chavalitas con sus bisabuelos y bisabuelas. En la programación del verano se echa en falta a Raphael. Hubiera sido de escándalo.

Y todo ello a pesar de que el Concert Music Festival de Sancti Petri se había esmerado. También han contratado a Sting, aunque no a Elton John, que sigue por ahí, a lo loco. Hay espectáculos para todos los públicos, como se aprecia con los recitales de David Bisbal, o de Manuel Carrasco; si bien no podemos olvidarnos de que han organizado otro con Camela y El Arrebato. En verdad, se busca a todo tipo de públicos, incluidos Los Morancos, para que no falte de nada. ¿De nada? Falta Raphael. Y, ya puestos, Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos.

Pero siempre nos quedarán esos clásicos, que son Alejandro Sanz en Cádiz y Julio Iglesias en Sancti Petri. Como aquello de tú a Boston y yo a California. Le ha tocado Cádiz a Alejandro Sanz, del que aún se recuerda su trayectoria como rey mago en la última cabalgata. Algunos se están acordando de ciertas promesas que hizo, y que están por venir. Pasa lo de siempre, que cuando uno se llama Melchor se emociona, pero al día siguiente vuelve a ser Alejandro. En este caso, Alejandro Sanz, que no es un Alejandro cualquiera, sino el que volverá a Cai.

Julio Iglesias cantará en Sancti Petri apenas un mes antes de cumplir los 77 años. Es de la misma cosecha que Raphael, ya que ambos nacieron en 1943, cuatro años después de que hubiera terminado la guerra civil. Entra de lleno en la memoria histórica de varias generaciones, con esas canciones inolvidables, y con su habilidad para hacerse multimillonario y pirarse a Miami. En esa ciudad también se construyó un casoplón Alejandro Sanz. Los grandes cantantes españoles se van a Miami, donde los chalés son mejores que en Galapagar, y no les amenazan con impuestos para ricos.

Melchor en enero, Alejandro en julio y Julio en agosto. Esta es una provincia que vive la vida con alegría, y que canta para no llorar, a pesar de los datos del paro en invierno. Ya llegará el verano…