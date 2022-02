El conflicto de Ayuso con Casado y/o vicegea me ha cogido a contrapié. Justo ahora no me venía bien. Como al que pilla el Apocalipsis con unos mandados que hacer, salvando las distancias. Además, curiosamente, mi mandado es participar en la jornada de 'Letras para la Concordia'. O sea, en un estado de ánimo diametralmente opuesto a tanta rabiosa actualidad.

Vista de lejos y con prisa, la cosa recuerda muchísimo a Juego de tronos. La misma lucha descarnada por el poder, las traiciones, los bandos, las casas y las sorpresas. Clavadita. Con giros inverosímiles de guión. Acabo de leer un libro estupendo de poesía de Antonio Cáceres, titulado La luz más quieta, y uno de los pocos poemas que me había gustado menos viene, sin embargo, que ni pintado. Se titula "Miserabilia" y dice: "'Me hace sentirme menos miserable'/ alguien responde cuando me sorprendo/ por su afición a una espantosa serie/ televisiva, en la que abunda el crimen,/ la envidia, el sexo urgente, la codicia,/ una espesa vileza del lenguaje […]". El éxito de determinadas series era indicativo de un clima público. En otros poemas Cáceres nos emociona y ya lo contaré en una reseña literaria, pero en éste lo clava (a nuestro tiempo).

No acabo de enterarme de quién ha traicionado a quién, ni de las razones de unos ni de otros, de los correveidiles, de los contraespías, del papel de Sánchez, de los que toman partido y de los que esperan a que alguno sobreviva. Como el que se ha enganchado en la segunda temporada de la serie, estoy confuso.

Ya me aclararé cuando pasen las 'Letras para la Concordia', pero para lo que tengo que decir mientras estalla el fin del mundillo, no me hace falta más. Es urgente que la sociedad levante muros sólidos que la aíslen de la vida de los partidos. Zonas libres de politización. Ámbitos de independencia individual, por supuesto, pero también de economía libre, y de literatura libérrima, y de educación escogida por los padres, y de propiedad a salvo de las ansias confiscatorias, y de trabajo serio. Si pusiéramos a la política en cuarentena, mientras se cura o no, por lo menos no contagiaría a la sociedad. No todos los políticos son iguales, Dios me libre de ese tópico. Hay ciertas simas difíciles de igualar. Pero la primera medida, por higiene y prevención, es el aislamiento de la sociedad. El partido que más libertad real nos deje, el que más se quite de en medio, ése es el más necesario.