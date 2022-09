Juanma lo ha hecho

La bochornosa foto electoral de un grupo de militantes del PP con la pancarta #JUANMALOHARÍA pasará a la historia como una de las iniciativas más abyectas que se pueden recordar en campaña electoral, a la vista de los resultados. Quizás el hecho de que el Gafe del PP fuera uno de los portadores nos podría haber dado indicios de por dónde iban a ir las cosas. La Junta, con Juanma y antes de Juanma, ha invertido siempre en Sevilla, durante los tiempos de Zarrías en Jaén y ahora primero en Málaga y lo que sobre ya veremos. Hay dinero para hospitales, metro y lo que sea menester en Málaga, no lo hay para el resto de Andalucía. La majadería que se ha inventado el consejero de Justicia para no iniciar las obras de la Ciudad de la Justicia viene a coincidir en el tiempo con el rechazo de la Junta a hacerse cargo de la rehabilitación de Valcárcel y el olvido al nuevo hospital. No creo que tenga que ver con el hecho de que la Ciudad de la Justicia estuviera proyectada en Loreto y el PP le tenga tirria a los barrios populares de Cádiz, como dice el alcalde. Tiene que ver con que al enredar un poco más, los dineros volverán a irse a otros lugares en lugar de invertirse en Cádiz, patada al balón. Como ha sido siempre, por otra parte. Solo durante la época en la que Luis Pizarro era influyente en el Gobierno de Andalucía la ciudad pudo recibir la inversión para rehabilitar el Casco Antiguo, proyecto que decayó una vez Pizarro fuera de circulación. Cuando el Bicentenario, la Junta iba a hacer el Faro de las Libertades en San Sebastián y el Memorial de las Libertades en San Felipe. Al final todo quedó en alquilar la sacristía del antiguo templo marianista como centro de interpretación del 12 hasta que pasó la efeméride, gracias entre otros a Papitas Sobre el Muelle y otros trogloditas. Mientras, se destinaron 20 millones al Museo Íbero de Jaén, igual que ahora no hay dinero para el hospital de Cádiz mientras se gastan 500 millones en el tercer hospital de Málaga. Cádiz tiene poco o nada que agradecer a la Junta de Andalucía, estuviera quien estuviera al frente. Algún incauto pensó que el PP iba a cambiar esta dinámica pero se ha encontrado con los mismos vicios de antes: el PP monta su propia red clientelar colocando a los afines (La Cajera), mantiene los chiringuitos administrativos para colocar a los suyos (Loaiza) y a la espera de buscarle un chollete al Relojero se gasta el dinero del presupuesto en Málaga y Sevilla. El Ayuntamiento ha reaccionado con dureza, como no puede ser de otra manera, ante el enésimo atropello perpetrado por la Junta de Andalucía a la ciudad de Cádiz. Es la triste realidad del gobierno autónomo. Ya lo avisaron Los Dedócratas en 1977 y no les hicimos caso.