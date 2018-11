A Juanma no le gusta la berza

Dicen los que lo pudieron ver que la escena fue preciosa. Nada más entrar en el Macdonalds, Juanma pidió que pusieran de música de fondo a Juanita Reina. Pablo le sonrió mientras sorbía con moderación su vaso grande de Fanta Naraja con doble de hielo. Me lo he ganao, dijo el candidato para sus adentros. Pablo soltó una lágrima casi imperceptible por su ojo derecho (el izquierdo le llora poco). ¿Te has emocionado, líder?... No, que se me ha metido una mijita de sésamo del pan en el ojo, Juanma.

Se sentaron en la mesa de la esquina, esa que tiene vistas. Es su mesa de siempre. A Juanma le gusta mucho mirar el horizonte mientras se come el simulacro de papas fritas que ponen en la hamburguesería del payaso Ronald. Después del kiwi, es su plato preferido.

Pidieron un big mac para cada uno. Pablo Casado dudó si pedir un "chiken mis", pero su mujer le dijo: "No Pablo, que a ti los empanaos se te repiten mucho". Pidieron los dos big mac, con doble de queso, es la hamburguesa más viril de los Macdonal, el mac pollo siempre ha sido de corazones débiles, es como el que va a un freidor y pide empanadillas.

Y ahí ocurrió. Todo fue muy natural. Su coordinación es tal que cuando sus directores de campaña le pusieron en la mesa la hamburguesa los dos le quitaron la parte superior del pan... no vaya a ser que hubiera algún independentista escondío dentro. Se miraron a los ojos, sonrieron, la complicidad flotaba en el ambiente. Cogieron el ketchup y la mostaza y los dos dibujaron sobre la hamburguesa la bandera de España. Se hicieron un doble selfie. No se sabe si fue un milagro, pero Juanita Reina sonó más fuerte en ese momento, como si fuera un fenómeno tonadillerosensorial.

Juanma le ofreció papas. Pablo le puso un poquito de mayonesa. Te has acordado, Pablo... como cuando el congreso de Madrid... Sé que te gustan así, con un toque amayonesado.

Hubo unos momentos de silencio, no porque la situación fuera fría... sino porque se habían engollipado un poquito. La big mac, es un poquito engollipona, más que con carne de "waygu" la hacen con carne de "ojú"... yo creo que a veces son de carne membrillo.

Juanma cogió una servilleta. Se quitó con elegancia una mijita de sésamo que se le había caído en el yersi verde fosforito. Tosió levemente, un poco constreñido. Bajó la cabeza dos segundos pero la subió de nuevo con decisión. "Pablo (patriótrico garraspeo) tengo que decirte una cosa, espero que lo entiendas. No voy a andar con rodeos. Mejor que te enteres por mí, que por otros… Pablo no me gusta la berza. Juanita Reina enmudeció.