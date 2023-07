Si a usted no le gusta mucho mucho la poesía, no va a meterse entre pecho y espalda un libro sobre ella de 270 páginas. Sin embargo, El sueño cumplido (Tusquets, 2023) de Eloy Sánchez Rosillo es, además, un testimonio ejemplar de la certeza en la propia vocación…, y de la plenitud que conlleva serle fiel.

Resulta estimulante verlo en acción. Escribe: “Sin sueños no se va a ningún sitio. Me encontraba dispuesto a realizar cuanto estuviera al alcance de un hombre, por mucho sacrificio que la empresa exigiera, para llegar a ser un verdadero poeta y hacerme merecedor de tal nombre”. Como –siendo sincero– yo no necesito la jornada de reflexión para preguntarme qué voy a hacer con mi voto, la aprovecharé para reflexionar qué con mi vida.

Eloy Sánchez Rosillo siente la vocación poética tan imperiosamente que lo tiene más fácil: “Quien tiene una vocación verdadera la siente como exclusiva: no se puede tener más que una”. Concuerdo en que la vocación verdadera es exclusiva, sin duda, pero, siendo una, es, sobre todo, a uno. A ser uno mismo: tu más yo. Si tu identidad se funde con un solo oficio o un arte o un ministerio resulta más compacta. Otros tenemos un yo poliédrico o multitarea y nuestra vocación es comprehensiva (y, por tanto, menos comprensible).

Pienso en el capitán Aldana o en Jorge Manrique, ambos tan militares como poetas; o en san Juan de la Cruz y santa Teresa, tan poetas como religiosos; o en Quevedo, político y poeta; o en Lope, poeta, político, militar, amante, padre, sacerdote, influencer… Eso exige más malabarismos. Pero en el libro cristalino de Sánchez Rosillo se muestra nítida la certeza a la que aspiramos: “El surgimiento de la vocación es el momento más importante en la vida de un poeta, el más misterioso. Uno ha estado hasta entonces viviendo su vida de adolescente o jovenzuelo y yendo sin una dirección determinada de aquí para allá. Y de pronto oye una voz dentro de sí que le dice: no, no es por allí, ni por el otro lado; es por aquí y para siempre”. Y se desborda la alegría del que cumple: “Pienso que el que fui no estaría del todo descontento del que he llegado a ser. Y este que soy ahora se siente muy satisfecho del adolescente puro que hubo en mí, al que le agradezco que un día me soñara”.

Sea cual sea nuestra vocación –una– a ser uno, hago votos para que la tengamos tan clara como la de Sánchez Rosillo; y que acabemos cumpliéndola tan luminosa.