Si alguien tuviera la peregrina idea de buscar un andaluz que no se haya sentido ofendido por la parodia de la Virgen del Rocío en la televisión catalana, aquí estoy yo. Incluso me reí en algunos momentos viéndolo. Y conozco algunos más. Es imposible saber si la Virgen se ha llamado a ofensa, pero teniendo en cuenta la terrible vida que llevó la madre del Mesías cuando era mortal y los padecimientos que sufrió por culpa de las valientes e incluso suicidas proclamas de su divino Hijo, tiendo a pensar que las payasadas de unos payasos no le afectarán en lo más mínimo. Y eso suponiendo que dedique algunos minutos de su eternidad a ver TV3. Igual viene a cuento recordar aquí que Jesús fue ejecutado precisamente por ofender las creencias religiosas y a los poderes dominantes en aquel mundo judío. Para estos, el Nazareno era un irreverente blasfemo que, obviamente, merecía la muerte.

Puedo llegar a entender, lo entiendo, que las imágenes y los comentarios que se produjeron en ese programa hayan herido la sensibilidad de muchos católicos creyentes, devotos del Rocío y de otras vírgenes, lo que supone mucha, muchísima gente; pero no puedo compartir que nuestro presidente, Juanma Moreno, identifique ese programa como un proyectil contra la buena fama de los andaluces. Que el primer mandatario autonómico (¡y también, increíble, la antisistema Teresa Rodríguez!) se permita ejercer de censor y reclame a unos caricatos que rectifiquen su número circense, y al director del circo que "pida perdón", podría parecer parte de otra parodia, aunque esta es desgraciadamente real.

Lo del acento andaluz que le pusieron a la Blanca Paloma es normal, siendo como es un culto genuinamente de aquí. Ya hace tiempo, esta misma actriz parodió a la Virgen de Montserrat, que en esa ocasión hablaba, naturalmente, en un catalán cerrado. No me consta cuántos catalanes se vieron ofendidos por esta representación bufa de la Moreneta ni si la Generalitat reaccionó oficialmente.

Ante las manifestaciones artísticas, en casi todos los casos, lo único que democráticamente cabe, es hacer una crítica. Ante el humor, que se basa en buena parte en el escarnio, los límites deben diluirse hasta casi desaparecer. Con su reacción ante el programa televisivo catalán, los ánimos de algunos católicos no han llegado a la exaltación vengativa de los fundamentalistas musulmanes contra la revista parisina Charlie Hebdo por sus caricaturas de Mahoma, pero el principio que los guía es el mismo.