La Iti ha vuelto a la actualidad. La Iti estaba como desaparecida, no se sabe si en combate. Algunos preguntarán: ¿Y quién es esa Iti? Su nombre oficial es Inversión Territorial Integrada, Iti para los amigos y amigas. Era la solución maravillosa a todos los males de la Bahía de Cádiz en los próximos años. La Iti había venido de lo más rica, con 1.299 millones de euros para invertir en la provincia hasta 2023. De momento, parece ser que han gastado poco y que se ha notado menos. ¿Alguien ha recibido las dádivas de la Iti? Dicen que se nota en el Olivillo, con una ejecución del 90%, en un presupuesto de 4,5 millones. ¿Y dónde está el resto de los millones? La Iti tiene una Comisión de Control y Seguimiento, que se reúne al menos una vez al año. Será para que no se despendole. No vaya a pasar como con la Zur y la Zae. A las que no se les volvió a ver el pelo.

En la reunión de los que controlan a la Iti han vuelto a decir que la Junta de Andalucía aportará 401,1 millones y el Gobierno central apoquinará 897,9 millones. En la Junta están el PP y Ciudadanos desde hace medio año y en el Gobierno central está el PSOE en funciones perpetuas, gobernando sin gobernar. Resulta que el dinero que van a poner sobre la mesa la Junta y el Gobierno procede de fondos europeos, que coordinan y reparten, y no se sabe quién se queda con la mejor parte. Lo mismo de siempre.

Se supone que la Iti había venido para quedarse. Sería como la panacea universal para la provincia de Cádiz. Cuando la presentaron en sociedad dijeron que serviría para favorecer las inversiones, ayudar a los emprendedores y crear más empleo de calidad. ¿Les suena? Han pasado más de cuatro años y han invertido menos del 30% de las cantidades previstas. Así lo ha denunciado Inmaculada Nieto, portavoz de Adelante Andalucía. En eso estoy plenamente de acuerdo con mis amigos y amigas adelantados y adelantadas, porque la inversión está francamente atrasada.

No se sabe muy bien lo que está pasando. Y, además, aparecen los mismos, pero en sitios diferentes. Cuando anunciaron la llegada de la Iti estaban Mariano Rajoy de presidente del Gobierno y Susana Díaz de presidenta de la Junta. El PP en el Gobierno y el PSOE en la Junta, pero ahora están el PP en la Junta y el PSOE en el Gobierno. Así que antes el PP debía poner más y el PSOE menos, y ahora el PP menos y el PSOE más.

En la Comisión del Seguimiento tienen las ideas claras. Otra vez presentan a la Iti como una oportunidad para la Bahía. Ya dije, en su momento, que era mejor un Gordo de Navidad con 1.300 millones muy repartidos. Los efectos serían más visibles.