La Isla se queda sola

El perímetro del susanismo en la provincia se estrecha de manera paulatina. Se queda en Chiqui Jiménez Barrios y las agrupaciones socialistas de San Fernando y Medina controladas por Fernando López Gil y los Cornejo . Hubo un primer movimiento del pizarrismo con los alcaldes de San Roque, Jerez, Alcalá y Villaluenga y el secretario local de Cádiz. Luego se han pronunciado a favor de adelantar las primarias 29 dirigentes locales y alcaldes socialistas, algunos pedristas de primera hora y otros que abandonan el barco del susanismo ante la presión de Ferraz. La mejor reacción ha sido la de López Gil en su tuiter, de un lirismo que pone los vellos de punta. Dice así: "1.Frente a la confrontación interna, unidad. 2.Frente a los que están en líos internos: trabajo por los problemas de la gente. 3.Frente a los que provocan la división: compañerismo y trabajar juntos contra la derecha. 4.Frente a provocaciones, una sonrisa". Digno de un pasodoble de comparsa de Ubrique o de "Antología fúnebre de El Puerto". Al fin y al cabo conviene recordar que López Gil fue viceconsejero de Presidencia con Susana y gracias a ella es senador elegido por el Parlamento. Es de bien nacido ser agradecido.

Se ve una división dentro de lo que parece la mayoría pedrista de la provincia, por un lado el pizarrismo y por otro el irenismo-romanismo. En su día hubo varguistas y peralistas, por lo que la división del socialismo es una constante. La secretaria general de la provincia, Irene García, solo ha dicho públicamente, hablando de sí misma en tercera persona, "Irene García está donde tiene que estar", una tautología propia de Gertrude Stein, para no desmerecer el alto contenido poético de López Gil. Así que la pobre Patricia Cavada se queda sola, como La Isla a la que abandonó la Lola para irse a los puertos. Cuando pasen las elecciones en Madrid veremos qué decide la ejecutiva federal sobre las primarias, si Susana aguanta hasta el final o se rinde a la evidencia de que ya no tiene la mayoría, apoyada solo por su entorno inmediato. En San Telmo se lo pasan de miedo viendo cómo el PSOE vuelve a las andadas, con la gente más pendiente de las vacunas o del cierre de Airbus ya que no se acierta a apreciar ninguna diferencia entre Espadas y Susana más allá del fracaso estrepitoso de la Reina de las Marismas, la Lideresa Trianera que va de derrota en derrota hasta el desastre final.

Los ciudadanos preocupados por el fin de los ERTEs, la campaña de la renta e incluso del ridículo estrepitoso de Tito Floren, y en el PSOE siguen con que si son galgos o son podencos, si Ana Carrera se apunta a un sector o a otro, quién ha filtrado lo de los asesores, asuntos fundamentales para el devenir de la humanidad.