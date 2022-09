Irene Montero desbarra

Algunas preguntas y observaciones sugeridas por las palabras pronunciadas por Irene Montero sobre la educación sexual:

UNO. "La educación sexual es un derecho de los niños y de las niñas, independientemente de quienes sean sus familias…". ¿No tienen entonces las familias el derecho y la obligación de educar a sus hijos en esta materia de acuerdo con sus convicciones ideológicas y/o criterios morales? ¿Asume el Gobierno, de acuerdo con su propia ideología y/o sus propios criterios morales, la educación sexual de los niños con independencia de las convicciones y criterios de los padres? ¿No es lo propio de los regímenes totalitarios suplantar a los padres en el proceso educativo para imponer a los niños y jóvenes un modo uniforme de sentir, pensar y obrar…?

DOS. "…Porque todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho -¡tienen derecho!- a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren -¡si ellos no quieren!- y que eso es una forma de violencia..". Nada que comentar, de acuerdo en todo -salvo en la cursilería de "les niñes"- con alguna reserva, porque Irene Montero no explica o detalla a qué llama "conocer su propio cuerpo", si se limita a una cuestión anatómica y fisiológica o si comprende también los usos sexuales que se puedan hacer de él.

TRES: "…[Todos los niños, las niñas, les niñes] tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Basadas eso sí en el consentimiento. Y eso son derechos que tienen reconocidos". ¿Los niños y niñas tienen "derecho" a tener relaciones sexuales "con quién les dé la gana" si son consentidas? ¿Aunque, si las tienen entre ellos, se trate de esa precocidad sexual desaconsejada por todos los organismos, con la Unesco al frente, y la inmensa mayoría de especialistas? ¿Aunque las relaciones sexuales las tengan con un adulto? ¿Están en igualdad de elección un niño o una niña y un adulto ante el consentimiento para tener relaciones sexuales? ¿La precocidad sexual o que un niño o una niña mantengan relaciones sexuales consentidas con un adulto es un derecho reconocido?

Según la RAE pederastia tiene dos acepciones: "inclinación erótica hacia los niños" y "abuso sexual cometido con niños"; y pedofilia solo una: "atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes". Juzguen ustedes las palabras de la ministra.