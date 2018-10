¡Inyusticia!

El gran hallazgo político de Felipe González se produjo durante una visita a Pekín. Tras la entrevista con el entonces líder del país, Deng Tsiao Ping, llegó a la conclusión basada en Confucio de que "gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones" una versión comunista de El crepúsculo de las ideologías de Gonzalo Fernández de la Mora. El pragmatismo llevado a sus últimas consecuencias. Más o menos eso vino a decir el otro día la consejera de Educación de la Junta de Andalucía y antigua dirigente de la Federación de Enseñanza de la UGT : da igual si los centros son públicos o son concertados, lo importante es que todos los niños estén escolarizados. Es igual que en la ciudad de Cádiz haya más alumnos matriculados en centros privados concertados porque la Junta cumple con ofertar plazas para todos. Luego se sacó un argumento un poco rebuscado, quizás fruto de la desinformación: en Cádiz no hay suelo para nuevos centros , cuando la tozuda realidad nos dice que se han cerrado siete colegios públicos en los últimos años o cuando el delegado del Gobierno Andaluz en la provincia, Juan Luis Belizón, nos dijo que se iba a construir un centro educativo de primer nivel en el solar de la Institución Provincial Gaditana que incluyese desde guardería a bachillerato. El proyecto se ha debido olvidar a pesar de que había suelo para hacerlo en contra de lo manifestado por la desinformada consejera, lo que ocurre es que a los políticos les permitimos cualquier majadería sin que nadie se escandalice por ello. Viene alguien, suelta la pamplina, y se va tan tranquilo. Luego dirá Susana Díaz aquello de "mis colegios y mis hospitales" aunque los tenga abandonados. Eso sí, estamos todos muy preocupados porque cuando hace calor en las calles también hace calor en las aulas hasta el punto de que José María González llevó el tema al pleno de la Diputación Provincial. Más importante que dotar de medios humanos y materiales a los centros debe ser llevar aire acondicionado a las aulas. Pobres niños que van a pasar calor como si viviéramos en un país del sur de Europa. Qué escándalo. No se puede permitir. Digo más, como señalaría un buen amigo, ayer llovía y los niños del Josefina Pascual tuvieron que ir andando 500 metros hasta el Santa Teresa. Pobres niños, que pasan calor cuando hace calor y se mojan cuando llueve. Da igual si no aprenden nada, el caso es que pasen un ratito confortable para que la Junta agasaje a los padres y estos se queden tranquilos porque sus niños están mejor que en su casa.