Cuando un invitado viene a tu casa lo lógico es ofrecerle un trato preferente, conseguir que se sienta cómodo…porque para eso lo has invitado. Los turistas son como los invitados de una ciudad. Lo bueno es que se sientan cómodos, que disfruten, porque para eso vienen también.

Cádiz, aunque ahora parece que nos estamos poniendo un poco tikismikis con el tema, había cogido el camino de ser una ciudad turística porque la verdad no damos para mucho más con este término municipal que tenemos más chiquitito que un tocino de cielo y con esa manía que tenemos de darle la espalda a la Bahía.

Los turistas son nuestros invitados y, además, dan de comer a muchos conciudadanos, lo que de paso no nos viene mal en una ciudad que siempre se está quejando de que está tiesa, de que todo va mal. Creo que nos conviene y también nos debe enorgullecer que esas personas que vienen a la ciudad se sientan bien, por eso también habrá que darles algún trato preferente en algunas cosas…porque son nuestros invitados.

Aunque la propuesta de Antonio de María, el presidente de Horeca, pueda parecer llamativa, no veo mal que los turistas tengan trato preferente para entrar en las playas. No me parece oportuno privatizar una playa, ni crear una zona para ellos, pero no me parece mal que se les "libere" de guardar cola si van a algunas de las playas de la ciudad porque dime tú quien va a querer venir aquí si viene buscando playa y sol, y se tiene que pegar hora y media esperando, al solazo, para disfrutar de su trocito de arena.

Reaccionamos a las cosas, bajo mi modesto entender, con demasiada rapidez y con demasiada virulencia. No nos damos tiempos para pensar, para ponernos en el sitio del otro, para ver si es razonable lo que proponen. Del tirón queremos "emitir sentencia" para cualquier asunto, en dos segundos, porque no estamos acostumbrando a que todo es "ya". Tendremos que aclararnos en que queremos. Si queremos que nuestra "igualdad en las arenas" esté a salvo o haremos alguna concesión a nuestros invitados para que se sientan bien y venga gente aquí a alimentar nuestra industria que parecía haberse convertido en la más prometedora de la ciudad. Creo que es necesario analizar con más detenimiento la propuesta del presidente de los hosteleros, sentarse con él, analizar la situación y quizás, entre los diversos colectivos implicados…principalmente el Ayuntamiento, llegar a algún acuerdo que evite que los turistas, nuestros invitados, tengan la sensación de que aquí no los queremos, lo que creo que sería una gran equivocación.